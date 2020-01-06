Sibel Ünli'nin ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Samatya'da denizde cesedi bulunan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sibel Ünli'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ailesinin ifadesine başvuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Samatya'da denizde cesedi bulunan Ünli'nin ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ailesinin ifadesine başvurdu.

Ünli'nin annesi Ayşe Ünli'nin, kızının sara hastası olduğunu ve fiziksel engellerinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Kızının, çeşitli nedenlerle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatılı tedavi gördüğünü anlatan anne Ünli, vefat ettiğini 4 Ocak'ta polislerden öğrendiklerini beyan ettiği aktarıldı.

3 Ocak'ta kayıp başvurusu yapılmış

Ablası Zeynep Duman'ın da ifadesinde, kardeşinin psikolojik sorunlar ve platonik bir aşk sebebiyle yaşamına son vermiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan ailesinin, Ünli ile ilgili 3 Ocak'ta polise kayıp başvurusu yaptığı bildirildi.