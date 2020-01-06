Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü, gemi kaptanları uyarıldı

Ege'nin kuzeyi ve Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü. Bölgede geçiş yapacak diğer gemilerin kaptanlarına uyarı yapıldığı, 'MedKon İstanbul'un ise Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye başladığı öğrenildi.