'Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var' adresli kargo sahibine teslim edildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde PTT'ye gelen ve adres kısmındaki 'Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var' yazısı ile görevlileri şaşkına çeviren kargo sahibine teslim edildi. Kargonun sahibi 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu, "Bu adresi PTT böyle bulabilecek mi diye merak ettim. Bravo PTT’ye" dedi.

Buldan ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay, adeta 'bir adres bu kadar açık olabilirdi' dedirtti.

Ankara Sincan'dan bir yayınevi tarafından alıcı 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu’na içinde kitapların bulunduğu bir kargo gönderildi.

Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler adres olarak 'Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var' yazısını görünce önce şaşırdı ardından gülmekten kendilerini alıkoyamadı.

Mahalle, cadde ve sokak ismi olmamasına rağmen PTT görevlileri adresi bularak, kargoyu Buldan Bozalan mahallesindeki sahibine teslim etti.

Olayın ardından PTT’den yapılan yazılı açıklamada, "En yaygın iş yeri ağı ile ülkemizin dört bir yanına özveri ile hizmet götüren PTT’nin, gönderileri her şartta teslim etmesi memnuniyetle karşılandı. Hiçbir mahalle, cadde veya sokak ismi olmamasına rağmen kargo paketi PTT postacıları tarafından teslim edildi. Her zaman büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan, hiçbir zor şarttan etkilenmeden gönderileri alıcılarına ulaştıran PTT görevlileri, gülümseten teslimat sonrasında bir de hatıra fotoğrafı çektirdi” ifadelerine yer verildi.

'Adresi PTT böyle bulabilecek mi diye merak ettim'

Kargonun teslim edilmesinin ardından PTT Buldan Şube Müdürü Tahsin Çokal, 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu’nu ziyaret etti.

Semizoğlu’nun Çokal'ın "Neden böyle bir adres yazdın?" sorusuna verdiği "Bu adresi PTT böyle bulabilecek mi diye merak ettim, o yüzden yazdım. Onlar da bulmuş, bravo PTT’ye” yanıtı ise herkesi güldürdü.