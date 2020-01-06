Erdoğan: Ülkemizin şu dönemde MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni hizmet binası 'KALE'nin açılış töreninde konuşuyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası 'KALE' hizmete giriyor. MİT'in yeni binası 'KALE' hizmete açılıyor:

▪️Dinlemelere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı

▪️5 bin dönümlük alana kuruldu

▪️ Yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrilihttps://t.co/fIC9FXBuYT pic.twitter.com/GSk6VJwb0h — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 5 января 2020 г. MİT'in yeni karargahının hizmete açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: İstihbarat, tarihimizde çok önemli bir role sahiptir. Önemli saldırıların önlenmesinde rol almıştır.

Günümüz şartları Milli İstihbarat Teşkilatı'nı daha da güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. #Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşuyor https://t.co/x8EmnfSpSg — AA Canlı (@AACanli) 6 января 2020 г. ​Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor.

Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız.

Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Ayrınıtlar geliyor.