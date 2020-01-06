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    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ege'ye 2 mega proje geliyor

    © AA / Yasin Aras
    Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çeşme ve Didim bölgesinde iki büyük proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projeler doğaya saygılı, geri dönüşüme duyarlı, yatay mimari uygulanmış" dedi ve 2020'de 58 milyon turist ile 40 milyar dolar gelir hedeflediklerini açıkladı.

    Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ile Türkiye Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen 'Turizmde Dönüşüm Senaryoları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Ersoy’un yanı sıra İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TTYD Başkanı Oya Narin katıldı.

    Programda konuşan Bakan Ersoy, “2019 yılında 51 milyon turist, 34 milyar dolara yakın turizm geliri, kişi başı gecelikte de 71 dolarlık gelir yakalanacak. Kesin rakamlar ay sonunda açıklanacak. Bu yıl ise bu rakamları yukarı çekerek 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri ve kişi başı gecelikte de 78 dolarlık geliri elde etmeyi hedefliyoruz. 2023'te de 75 milyon turisti, 65 milyar dolar turizm geliri, kişi başı gecelikte de 91 dolar geliri hedeflemeyi planlıyoruz. Bu hedefler için dünya ortalamasının çok üzerinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanması gerekiyor. Bu büyümenin sağlanması için 2018 yılı sonunda turizmde bir politika değişikliğine gittik ve turizm değişim stratejilerinin de bununla beraber hazırlandı” dedi.

    'Turizmde 'repeat guest' sorunu var

    Bakan Mehmet Nuri Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

    “Zihniyet ve vizyon değişikliğinin ardından bakanlık olarak bir diğer önceliğimiz turizm gelirlerinin tabana yayılmasıdır. Turizmi tabana yayamazsak yani biri yer biri bakarsa, tüm turizm politikaları etkili ve sürdürülebilir olamaz. Hanutçuluk yapan acentelerimiz, rehberlerimiz ve dükkancılarımız var. Taksiciyi otelin kapısına yanaştırmak yerine komisyon geliri için rent a car bulunduran otelcilerimiz de var. Mevcut otelin yatak kapasitesini artırmayı, kişi gece geliri artırmak yerine total ciroyu artırmayı başarı gören yatırımcı arkadaşlarımız da var. 12 aylık personel istihdamını hedeflemek yerine 'Sezon geldiğinde komşunun personeline yüzde 5 fazla vererek çalarım' diyen otelci arkadaşlarımız da var. Bu açıdan zihniyet ve vizyon değişikliği kalıcı bir sonuç istiyorsak çok önemli. Bir başka zihniyet ve vizyon değişikliğimiz de turizmi 81 ile yaymak, yeni cazibe merkezleri oluşturmak olmalı. Turizmi başta Ege olmaz üzere İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne de yaymamız gerekiyor. Turizmin 'repeat guest' dediğimiz başka sorunları da var. 40 kere Antalya'ya gelmiş Rus turistlerimiz var. Antalya'yı ezberlemişler, hatta bıkmaya başlamışlar. Biz onlara Ege'yi yoğun şekilde tanıtıp, Antalya ile benzer özellikler taşıyan Ege kıyılarına kaydırmayı hedeflemeliyiz. Aksi takdirde Türkiye dışındaki farklı bir destinasyona kaçıracağız”

    'Bu projeler doğaya saygılı'

    Bakan Ersoy, “Bakanlık olarak Çeşme ve Didim bölgesinde iki büyük proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projeler doğaya saygılı, geri dönüşüme duyarlı, yatay mimari uygulanmış, 12 aylık turizmin gerektirdiği alt yapı ve ürün çeşitliliğine sahip projelerdir. Turizm geliri yüksek olan ülkelerde 100 yıl önce uygulamaya başlamış olan Turizm Geliştirme Ajansı'nı geçen yıl hayata geçirdik. Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte sürdürülebilir, yoğun, etkin ve yaygın tanıtımı, çağın yenilikçi iletişim ve teknolojisiyle birlikte yapma şansını bulduk. 2018 yılında Türkiye olarak turizm tanıtım bütçemiz 18 milyon dolardı, geçtiğimiz yıl biz bunu revizelerle 75 milyon dolarlara taşıdık. Sektörden alınan katılım paylarıyla birlikte bu bütçeyi 2020'de 180 milyon dolara çıkarıyoruz. Önümüzdeki yıl 200 milyon dolara sonra 210, 2023'te 220 milyon dolara çıkaracağız. Markalaşma tanıtım ile olur. Markalaşma başarılırsa rezervasyonların sayısı artar. 2023 yılına kadar münferit rezervasyon oranlarının artırılarak, paket tur oranlarının pasta payının aşağı çekilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Turist, Mega proje, Proje, Didim, çeşme, Mehmet Nuri Ersoy
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