İstanbul Valiliği'nden sokakta yaşayanlar için ek önlem

İstanbul Valiliği, soğuk hava ve olumsuz hava koşullarıyla birlikte sokakta yaşayan kimsesizlerin bakımı ve korunmasıyla ilgili ek önlemler alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kış mevsimi nedeniyle İstanbul'da alınması gereken tedbirlerin 8 Kasım 2019'da yayımlanan genelgeyle kaymakamlıklara, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirildiği belirtilerek, yapılan hazırlıklar düzenli olarak gözden geçirilip, muhtemel aksaklıkların önlenmesi için ilave önlemler alındığı ifade edildi.

"Sokakta yaşayanların kötü hava şartlarından korunması ve bakım altına alınmaları için bütün vatandaşlarımızdan polis, zabıta veya sosyal hizmet ekiplerimize yardımcı olmalarını, ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatlarını arayarak, bu durumdaki kimsesizlerin ve bulundukları yerlerin bildirilmesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz."