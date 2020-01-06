Kız arkadaşını dövüp otomobilini vatandaşların üzerine süren Göçmen'in tahliyesine Savcılıktan itiraz

2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen için bugün Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye kararı verilmişti.

Annesi hakim ve babası savcı olan Göçmen’in tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.