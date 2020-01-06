Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.