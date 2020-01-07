İBB Sözcüsü Ongun'dan Arapça 'Kanal İstanbul' mesajı

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni bir paylaşım geldi.

Sözcü'nün çevirisine göre Ongun, kişisel Twitter hesabında Arapça yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'dan çekildi" dedi.

Ongun'un bu paylaşımı neden Arapça yaptığı öğrenilemedi.

إلى من يهمه الأمر: انسحبت بلدية اسطنبول الكبرى من مشروع قناة اسطنبول — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 6, 2020

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