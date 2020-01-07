İstanbul'da 3 bin 517 çocuk dilenci sokaktan alındı, ailelerine idari işlem uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucunda 2019 yılında 3 bin 517 dilenci çocuğun sokaktan alındığı ve ailelerine idari işlem uygulandığı belirtildi. Ekiplerin, tekrar dilenmelerini önlemek amacıyla çocukları takibe aldığı ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla, dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar edenlerle mücadele etmek için kurulan 'mobil huzur timleri' 2019 yılı içerisinde dilenenlere 66 bin 295 işlem yaptı. Metro, metrobüs, otobüs durakları, meydanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri ve köşe başlarını mesken edinen dilencilerle mücadele eden özel ekip, özellikle dilenen yada dilendirilen çocukları da sokaklardan aldı.

Yeni Şafak'tan Şahin Şen'in haberine göre dilendirilen çocuklar konusunda özel eğitim alarak uzmanlaşan timlerde çocuk şube polisi, iki zabıta ve aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü personeli bulunuyor. Dilenen, mendil, su ve simit satan çocukları sokaklardan kurtarmak için 7/24 esasına göre çalışan timler 2019 yılında dilencilik yapan 3 bin 517 çocuğu sokaktan kurtardı. Çocuklarını dilendiren ailelere idari işlem uygulayan ekipler, tekrar dilendirilmelerini önlemek için çocukları takibe aldı.

Dilenen çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarını da inceleyen mobil huzur timleri, ailelerin çoğunun maddi durumunun iyi olduğunu, dilenciliğin aileler tarafından meslek haline getirildiğini ve bazılarının aile boyu dilencilik yaptığını tespit etti.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde ilginç bilgiler de ortaya çıktı. Dilenen çocuklardan bazılarının internet kafe ve oyun salonlarında oyun oynayabilecek para kazanmak için dilendiği, bazılarının da ailelerinden habersiz bir şekilde dilendiği öğrenildi. Aile ve akrabalarının yapılan bütün adli ve idari işlemlere rağmen dilendirdiği çocuklar ise koruma altına alındı.

Özellikle 8-12 yaş aralığındaki çocuklarını okula göndermek yerine dilendiren ailelerden alınan 450 çocuk Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurtlarına teslim edildi. Mobil huzur timlerinin dilencilere yönelik yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 bin 527 kişi yakalandı.