Selvi: Belediye başkanlarının kurduğu WhatsApp grubunun 'Merhaba', 'Hayırlı olsun'dan öteye geçmediği biliniyor

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Büyükşehir yasası değişiyor' başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cuma namazı çıkışında görüştüğü Erdoğan’a randevu talebini tekrar ilettiğini söylemişti" ifadesini kullandı.

Selvi şöyle devam etti:

"Erdoğan, yerel seçimlerin ardından büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koltuğunun kırılmasının damga vurduğu toplantıya AK Parti, CHP ve MHP’li büyükşehir belediye başkanları ve bakanlar katılmıştı. Toplantı kamuoyu tarafından takdirle karşılanmış, belediye başkanları ise memnuniyetlerini ifade etmişti. Belediye başkanları ile bir WhatsApp grubunun da oluşturulduğu toplantıda, büyükşehir yasası üzerinde çalışmalar yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir heyet kurulmuştu. CHP’den Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen’in yer aldığı heyette AK Parti’den Fatma Şahin, Memduh Büyükkılıç ve Selahattin Gürkan yer alıyor.

WhatsApp grubunun, ’merhaba’ ve ’Hayırlı olsun’dan öteye geçmediği biliniyor ama büyükşehir yasasıyla ilgili ciddi bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, belediye başkanlarından büyükşehir yasasıyla ilgili önerilerini yazılı olarak bildirmelerini istemiş. Başkanların ilettiği görüşler bir havuzda toplanmış ve Fuat Oktay başkanlığında bir çalışma yapılmış. İmar mevzuatında belediye meclisinin yetkisi artırılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetim ve kontrol fonksiyonunun güçlendirilmesi, ilçe belediyelerinin merkez ve taşra olarak ayrılması, ayrı bir bütçe oluşturularak cenaze, zabıta, çöp toplama, ilaçlama gibi hizmetlerin taşra belediyelerine bırakılmasının üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da görüşü alındıktan sonra düşünülen değişiklikler toplantıda başkanların görüşüne sunulacak.

Peki Erdoğan başkanları ne zaman davet edecek? Geç olmayan bir tarih deniliyor. Ben bunu 2020’nin ilk ayları olarak anladım."