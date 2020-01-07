Kayıt
08:59 07 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Taksi

    Taksiciler özeleştiri yaptı: Geçmişten ders çıkaramadık

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103003/05/1030030578.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001071040977116-taksiciler-ozelestiri-yapti-gecmisten-ders-cikaramadik/

    Özeleştiri yapıp kaliteyi arttırmak için eğitimler yaptıklarını aktaran sektör temsilcileri, “Müşteri memnuniyeti için şoförlere düzgün konuşmadan araç temizliğine kadar eğitimler vereceğiz” dedi. “Geçmişten ders çıkarmadık” diyen taksi şoförleri ise meslek imajlarının zedelenmesinden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

    Dün Hürriyet'te yayımlanan 'Uber gitti, korsan bastı’ başlıklı haber üzerine açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksiciler olarak uzun süredir hizmet kalitesinin arttırılması için çalışmalarımız sürüyor. Burada temel amaç her zaman vatandaşın ilk tercihi olmak. İlk olarak şoförlerden başladık. Bir yılda 5 bin şoföre öfke kontrolü, davranış kuralları, düzgün konuşma, yabancı dil ve ilk yardım eğitimi verdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak çalışmalarımız sonucu bunu 52 bine çıkaracağız. Hizmet kalitemiz daha da artacak. Artık herkes taksici olamaz” diye konuştu.

    Geçmişteki olaylara karşı bir özeleştiri yaptıklarını ve mesleki kaliteyi arttırmak için bu eğitimlere başladıklarını aktaran Aksu, “Taksici esnafı olarak işleyişte bir eksiklik gördüğümüzde hızla durumu düzeltmek için adım atıyoruz. Aracında sigara içen, kısa mesafe diye yolcu almayan, güzergâh beğenmeyen ve konuşması bozuk şoförleri hemen bize bildirin. Biz gereğini yaparız. Kendine çeki düzen vermeyen esnaf ayakta duramaz” şeklinde konuştu.

    'Pazartesi ve perşembe günlerini tıraş günü ilan ettim'

    Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre Bağcılar’daki bir taksi durağının sahibi olan Şakir Çiftlik ise,Ben 1995 yılından beri İstanbul’da taksicilik yapıyorum. Korsan sorunu yıllardır devam ederken bir de Uber ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada ben ne Uber’in ne de korsanın bittiğini göremiyorum. Hepsi kılıf değiştirip devam ediyor” dedi. Taksici esnafının sürekli şikâyet konusu olan bazı noktaları düzeltmesi gerektiğine değinen Çiftlik, “Kimse son dönemde yaşanan olayları dikkate almadı. Geçmişten ders çıkarmadı. Arabalarda sigara içen, arabasını temizlemeyen, günlük olarak yıkamayan ve bakımını yapmayan kişiler taksiciliğin imajını zedeliyor. İnsanlar lüks taksiyi gördüğü için o konuda beklenti artıyor. Ben durak başkanı olarak pazartesi ve perşembe günlerini tıraş günü ilan ettim. Aynı zamanda araçlarımızın her gece iç ve dış yıkaması yapılıyor. Ama bunları uygulayan taksi sayısı çok az. Hala belli yerlerde pazarlıkla çalışan taksiler var. Bunlar müşterinin yaklaşımını etkiliyor” diye konuştu.

    'Taksi sayısı yeterli'

    Korsan’la mücadeleye her koldan devam edeceklerini belirten Eyüp Aksu, Bunun ilk adımı olarak tespit edilen her korsan durağı ve taksiyi emniyetin ilgili birimine iletip 2 gün içinde araçların bağlanmasını sağlıyoruz. İstanbul’daki taksi sayısının yetersiz olduğu iddialarına katılmıyorum. Bu bunun bahanesi asla taksi sayısı olamaz.17 bin 395 taksi 17 milyon nüfusa bile yetecek durumda. Burada sorun trafik. Araçlar yolcu ile trafikte kaldığı için yoğun saatlerde taksi bulunamıyor. Ben fiyatlar konusunda da herhangi bir uygulamanın avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Bizden daha ucuz değiller” ifadelerini kullandı.

    Cezası ne?

    Korsan araç sahibine 6.141 lira ceza kesilirken araçtaki yolculara da kişi başı 409 lira para cazası uygulanıyor. Araç 2 ay bağlanırken daha sonra aynı suçtan yakalanması üzerine bu defa cezalar iki katına çıkıyor.

    Vatandaş, "Neden korsan?"sorusuna şu yanıtları veriyor:

    • Sarı taksi kısa mesafede sorun çıkarıyor. Korsanda bu sorun yok.
    • Özellikle uzun mesafe yüzde 30’a kadar fiyat avantajı var.
    • Sarı taksilerle ilgili gündeme gelen şiddet olayları beni korkuttu. Korsan taksi durağında uzun süre aynı kişi hizmet veriyor ve bu daha güvenli geliyor.
    • Sarı taksilerin birçoğunda araç da şoför de bakımsız. Kirli ve sigara kokan araçlarla seyahat etmek istemiyorum.
    Etiketler:
    Eyüp Aksu, Korsan, Uber, Özeleştiri, Taksi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet