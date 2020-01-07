Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle saat 11:20'ye kadar uçuşlara kapatıldı https://t.co/O8Bwzc34oJ pic.twitter.com/EbGQ87D3eb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 7, 2020

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'a kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edildi" dedi.