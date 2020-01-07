İYİ Parti'den ABD-İran krizi açıklaması: Boyutları ne olursa olsun müzakere masasına inanıyoruz

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Erozan, Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle başlayan gelişmeleri ‘kaygıyla’ izlediklerini ifade ederken, “Bölgemizde barış ve istikrarı tehlikeye sokacak adımlardan kaçınılması ve sorunların, boyutları ne olursa olsun askeri yöntemlerle değil, müzakere masasında çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesiyle başlayan ve tırmanma eğilimi gösteren gelişmeleri ‘kaygıyla’ izlediklerini ifade etti.

Mevcut krizin taraflarına ve üçüncü ülkelere, konuya suhuletle yaklaşmaları çağrısında bulunan Erozan, “Bölgemizde barış ve istikrarı tehlikeye sokacak adımlardan kaçınılması ve sorunların, boyutları ne olursa olsun askeri yöntemlerle değil, müzakere masasında çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

'İktidar taraf olmadan, akılcı ve yapıcı bir tavır almalı'

Uluslararası toplumu, bölgede gerginliğin düşürülmesi için üzerine düşeni yerine getirmeye davet ettiklerini de kaydeden Erozan, açıklamasında AK Parti iktidarına da seslendi.

Erozan, “Dış politika alanındaki sicili tartışmalı olan iktidarın da, taraf olmadan, akılcı ve yapıcı bir tavır almasını, milli çıkarlarımızı gözeten bir çizgide kalmasını bekliyoruz” dedi.