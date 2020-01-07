İbrahim Kalın: Libya'da önceliğimiz ateşkes olması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türk askerinin Libya'ya gönderilmesiyle igili konuştu. Kalın konuyla ilgili "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması. Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır" dedi.

'ABD İran gerginliğinde arabulucu olmak gibi bir iddiamız yok'

ABD ve İran arasında yaşanan gerginlikle ilgili İbrahim Kalın, sükunet çağrısı yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kalın "Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi" şeklinde konuştu.

'Putin'in Şam ziyareti kendi tasarrufudur'

Kalın'a gazeteciler taafından Türkiye'ye gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaret öncesi Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesinin zamanlama açısından bir anlam taşıyıp taşımadığı soruldu. İbrahim Kalın 'Putin'in Suriye ve Türkiye ziyaretlerinin zamanlamasının bir anlamı olmadığını, Vladimir Putin'in bu ziyaretinin kendi tasarrufu olduğunu' söyledi.

İbrahim Kalın Suriye ile ilgili "Esad rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfısını yitirdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.