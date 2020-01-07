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    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

    AB: Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesini reddediyoruz

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    Türkiye
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    Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere Dışişleri Bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da dış müdahalenin sona ermesini talep eden ortak açıklama yayımladı. Açıklamanın adresinin Türkiye olduğunu belirten Borrell, Türkiye'nin Libya'ya asker göndererek müdahale etmesine karşı çıktıklarını söyledi.

    Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin içsavaş halindeki Libya'ya asker göndermesini kınadı.

    'Dış müdahale krizi körüklüyor'

    Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki hükümetin bulunduğu Libya'ya AB ziyaretini güvenlik endişeleri nedeniyle ertelemelerinin ardından Brüksel'de Libya konulu toplantı düzenledi. 

    Toplantının ardından "Libya sorunu askeri yollardan çözülemez ve çatışmaların uzaması, sivillere daha fazla acı getirecek, ayrılıkları derinleştirecek, bölünme riskini artıracak, bölgede istikrarsızlığı yayacak ve terör tehlikesini alevlendirecektir. Bu nedenle düşmanlıkların sona erdirilmesi hayati önemdedir" diyen ortak bildiri yayımlandı.

    Ortak bildiride 'devam eden dış müdahalenin Libya'da krizi körüklediği' vurgusu yapıldı. 

    'Çatışmaları artırabilecek anlaşma imzalamak gibi tek taraflı adımlardan kaçınmalı'

    "Savaşan taraflar, dış askeri desteğe dayandıkça, egemen Libya'nın kararları da dış aktörlerin etkisi altında kalacak" uyarısı yapan ortak bildiri, Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan anlaşmaları akla getiren şekilde şöyle devam etti:

    "Çatışmaları artırabilecek anlaşma imzalamak gibi tek taraflı adımlardan ya da Libya halkının ve Avrupa çıkarlarının aleyhinde dış müdahaleye yol açabilecek eylemlerden kaçınılmasının gerekliliğine değindik."

    'Apaçık Türkiye'ye atıf'

    AB'nin bir numaralı diplomatı Borrell ise doğrudan Türkiye'ye dair açıklama yaptı.

    Borrell, Türkiye'den UMH'ye askeri uzmanlar ve teknik ekipler göndermemesini talep etti. 

    AB Yüksek Temsilcisi, "Ateşkes talep ediyoruz, aynı zamanda tırmanmanın durmasını ve son günlerde artan dış müdahalenin sona ermesini talep ediyoruz" diyerek ekledi:

    "Bunun bizim tarafımızdan reddedilen Türkiye'nin Libya'ya asker göndererek müdahale etme kararına atıf olduğu aşikar."

    İtalya'dan vekalet savaşı uyarısı

    Libya'nın eski sömürgeci gücü İtalya'nın Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da "Libya'da vekalet savaşı yaşanıyor. Tüm dış müdahaleler durmalı. İçsavaşa müdahale eden ülkeler bunu vekalet savaşına çeviriyor" dedi. 

    Önce Çavuşoğlu ile görüşecek

    İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Brüksel'deki Libya toplantısının ardından bu akşam Türkiye'yi ziyaret ederek mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.  

    Yarın İtalya, Mısır, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs dışişleri bakanları toplanıyor

    İtalyan bakan yarın Kahire'de Mısır, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs'tan mevkidaşlarıyla Libya'da bundan sonra atılacak adımları ele alacak.

    O sırada Türkiye'de biraraya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in gündeminde de Rusya olacak.

    BM: Yabancı güçler Libya'dan elini çeksin

    BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de yabancı güçlere bu ülkeden 'ellerini çekmeleri' çağrısı yaptı.

    BM Güvenlik Konseyi'ni Libya konusunda bilgilendirdiği oturumun ardından gazetecilere konuşan Salame, "Libya'dan ellerinizi çekin. Bu ülke farklı şekillerde yabancı müdahalelerden çok çekiyor" dedi.

    'Libya'da yeterince silah ve paralı asker var'

    BM ambargosuna rağmen bu ülkeye silah satıldığını ya da verildiğini belirten Saleme, şunları söyledi:

    "Libya'da yeterince silah var. Daha fazla silaha ihtiyaçları yok. Yeterince paralı asker de var. Bu yüzden paralı asker göndermeyi de bırakın. Son dönemde Libya'ya muhtemelen binlerce paralı asker girdi." 

    Libya'da Türkiye ile Katar yönetimleri Trablus'ta üslenen İhvan bağlantılı UMH'yi, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ile arkasındaki askeri güç olan Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nu (LUO) destekliyor. Birçok Avrupa ülkesi de dolaylı yoldan Hafter'e destek veriyor. Trump yönetimi de Hafter ile temas içinde. 

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