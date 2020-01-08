Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile İstanbul'da baş başa ve heyetlerarası görüşmede bulundu.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu misafir etmekten memnuniyet duyduk. Çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz. Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.
#İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’yu misafir etmekten memnuniyet duyduk. Çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz. #Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. 🇹🇷🇮🇹 pic.twitter.com/YzScIgScEe— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 7, 2020
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