MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 24 saat içinde 60 bin başvuru yapıldı

BirGün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ocak ayı içinde tamamlayacağı sözleşmeli öğretmen alımı için belirlediği kontenjanın yetersizliği, atama için başvuran sayısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
Bakanlığın, 20 bin kontenjan ayırdığı sözleşmeli öğretmenlik atamalarının henüz ikinci başvuru gününde, başvuran sayısı 60 bine yaklaştı.
Başvuruları önceki gün başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için şimdiye kadar 60 bine yakın öğretmen başvurdu. Başvuran sayısının kısa bir süre içinde bu kadar yüksek olmasını “Ataması yapılmayan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların fotoğrafı” sözleri ile değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, şunları söyledi:
“Ataması yapılmayan öğretmenler sorununun bütçe görüşmelerinde MEB tarafından, ‘Mesele maliyet meselesi’ yaklaşımıyla ifade edilmesi bizim için kabul edilmez. Milyonlarca öğrencimiz okul ve öğretmen yetersizliği nedeniyle örgün eğitim dışına çıkmış, 20 bine yakın köy okulu kapatılarak öğrencilerimiz öğretmensiz ve okulsuz bırakılmıştır. Meslektaşlarımızın mesleki hakları, öğrencilerimizin umutları, gelecekleri maliyet meselesi olarak değerlendirilemez. Bütçe halkın, eğitim ve bilim emekçilerinin, öğrencilerimizin bütçesidir. MEB sorumluluğunu bir an önce yerine getirerek gereksinim doğrultusunda atama yapmalıdır.”
'100 bin atama yapılmalı'
Eğitim Uzmanı Ali Taştan da 2002’de 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısının 700 bine yükseldiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:
Ocak ayında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 10 Ocak’ta sona erecek. Kontenjanın üç katı kadar aday, sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav merkezleri 21 Ocak’ta ilan edilecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)