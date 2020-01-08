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11:04 08 Ocak 2020
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    Öğretmen - okul

    MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 24 saat içinde 60 bin başvuru yapıldı

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    MEB’in 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 24 saat içinde 60 bine yakın aday başvurdu. Eğitim uzmanları, başvuran sayısının 100 bine ulaşmasını beklerken kontenjanın 20 bin ile sınırlandırılmasına tepki gösterdi.

    BirGün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ocak ayı içinde tamamlayacağı sözleşmeli öğretmen alımı için belirlediği kontenjanın yetersizliği, atama için başvuran sayısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

    Bakanlığın, 20 bin kontenjan ayırdığı sözleşmeli öğretmenlik atamalarının henüz ikinci başvuru gününde, başvuran sayısı 60 bine yaklaştı.

    © DHA /
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    Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretli istihdam modeli kapsamında görev yapan öğretmen sayısı 80 bini aştı. Bakanlığın resmi verilerine göre, 81 ilde görev yapan ücretli öğretmen sayısı 80 bin 583'e ulaştı.

    Başvuruları önceki gün başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için şimdiye kadar 60 bine yakın öğretmen başvurdu. Başvuran sayısının kısa bir süre içinde bu kadar yüksek olmasını “Ataması yapılmayan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların fotoğrafı” sözleri ile değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, şunları söyledi:

    “Ataması yapılmayan öğretmenler sorununun bütçe görüşmelerinde MEB tarafından, ‘Mesele maliyet meselesi’ yaklaşımıyla ifade edilmesi bizim için kabul edilmez. Milyonlarca öğrencimiz okul ve öğretmen yetersizliği nedeniyle örgün eğitim dışına çıkmış, 20 bine yakın köy okulu kapatılarak öğrencilerimiz öğretmensiz ve okulsuz bırakılmıştır. Meslektaşlarımızın mesleki hakları, öğrencilerimizin umutları, gelecekleri maliyet meselesi olarak değerlendirilemez. Bütçe halkın, eğitim ve bilim emekçilerinin, öğrencilerimizin bütçesidir. MEB sorumluluğunu bir an önce yerine getirerek gereksinim doğrultusunda atama yapmalıdır.”

    '100 bin atama yapılmalı'

    Eğitim Uzmanı Ali Taştan da 2002’de 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısının 700 bine yükseldiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

    MEB Logo
    © Fotoğraf : Twitter
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    “20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 100 binden fazla öğretmen adayı başvuru yapacaktır. 20 bin atama ile sorun kesinlikle çözülemeyecektir. Her yıl ortalama 15 bin öğretmenin emekli olduğu biliniyor. MEB sadece emeklilerden dolayı oluşan boşluğu doldurabilmek için atama yapıyor. Yaklaşık 100 bin öğretmen açığı bulunuyor. Bir defaya mahsus 100 bin atama yapılmalı. Aksi halde ataması yapılmayan öğretmen sayısı birkaç yıl içerisinde 1 milyonu aşacaktır. Nitelikli eğitim için öğretmen açığının öncelikli olarak kapatılması gerekmektedir. Öğrenciler öğretmensiz, öğretmenler işsiz gezerken 100 bin atama yapılamaması akıl dışıdır.”

    Ocak ayında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 10 Ocak’ta sona erecek. Kontenjanın üç katı kadar aday, sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav merkezleri 21 Ocak’ta ilan edilecek.

    Etiketler:
    Kontenjan, BirGün Gazetesi, Başvuru, Atama, sözleşmeli öğretmen, MEB
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