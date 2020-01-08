Kayıt
12:22 08 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan: Libya'ya ilk etapta 35 asker gönderdik

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 312
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104074/48/1040744805.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001081040980556-erdogan-libyaya-ilk-etapta-35-asker-gonderdik/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya ilk etapta 35 asker gönderildiğini ve askerlerin görevinin 'koordinasyonu üstlenmek' olduğunu söyledi. Erdoğan, "Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de orada herhangi bir çatışmaya girmeyecek" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında ağırlıklı olarak dış politika ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

    Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Libya tezkeresiyle ilgili bilgilerin verildiği toplantıda ülkeye ilk sevkiyatta 35 personelin gittiği belirtildi.

    Libya’ya giden personelin koordinasyon görevini üstleneceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye koordinasyonu üstlenecek. Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de orada herhangi bir çatışmaya girmeyecek. Yalnızca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bizden talebi doğrultusunda askerlerimiz hükümete bağlı güçlere eğitim verecek. Suriye’deki gibi olacak. Askerlerimiz orada koordinasyonu sağlayacak” dedi.

    Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürmesi oldu. Erdoğan’ın bu konuda özetle şu değerlendirmeleri yaptığı öğrenildi:

    'Süleymani suikastırı tasvip etmemiz mümkün değil'

    "İran, Türkiye’ye karşı da mezhepçi ve ırkçı bir politika izliyor. Bu da Türkiye’nin çıkarlarına aykırı. Suriye’deki kanlı savaşın bu boyutlara ulaşmasında İran’ın çok ciddi vebali var. İran’ın açıklamalarını da doğru bulmuyoruz. Ama bu Amerika’nın haklı olduğunu da göstermez. Asla İran’ın ikinci Suriye olmasını istemiyoruz. Orta yolu bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. İkisinin de haklı, haksız olduğu yerler var. Biz her iki tarafa da ‘Bölgenin istikrarsızlaştırılmaması’ telkininde bulunuyoruz. Biz diyoruz ki, ‘Bölgeyi istikrarsızlaştırmayın’. Gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz. Bölgede sıcak çatışma doğru değil, sıcak çatışma istemiyoruz. İran’ın bölgedeki tavrı bölge içinde değerlendirilmeli. Bu ülkenin bölgenin kendi şartları ve gerçekleri içerisinde dizginlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Diplomasiyi önceleyen bir anlayışla sürece müdahil olacağız. Süleymani’nin öldürülmesi planlı bir suikast. Bizim böyle bir suikastı tasvip etmemiz mümkün değil. Bizi o akşam Sayın Trump aradı, görüşmemiz çok iyi geçti. Telefonu kapattım, 4-5 saat sonra Kasım Süleymani’yi öldürüyorlar. Şok oldum. Trump ile daha yeni konuşmuştum, ‘Her şey yolunda’ demişti. Belki Trump’ın da bundan haberi yok. Bilmiyoruz.”

    'Kılıçdaroğlu gibi bana 'Tek adam' mı diyorsun yani'

    Öte yandan toplantıda AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in yeni atanan il başkanları ile ilgili sunumu sırasında esprili bir sohbet yaşandı.

    © AA / Halil Sağırkaya
    Kılıçdaroğlu'ndan siyasi partilere parlamenter sisteme dönme çağrısı: Getirin kanun, tek adam rejimini kaldıralım
    Erdoğan, Kandemir’in sunumu sırasında her bir atamayı 'Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır' diyerek açıklayınca, "Niye bana yıkıyorsun, tek başına mı atıyorum ben il başkanlarını? Sen benim önüme getiriyorsun, ben çoğunu tanımıyorum bile. İstişare yapıp atıyoruz. Kılıçdaroğlu gibi bana ‘tek adam’ mı diyorsun yani” diyerek espri yaptı.

    Erdoğan, yeni atanan il başkanlarının çoğunluğunun mühendis olduğunun dikkatinden kaçmadığını da belirterek, “Erkan Bey kendiniz gibi mühendisleri atamışsınız” dedi.

    Kandemir de “Avukat lobisini kıralım istedik” sözleriyle yanıt verdi.

    Etiketler:
    Donald Trump, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, AK Parti, Erkan Kandemir, Suriye, Kasım Süleymani, ABD, İran, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Asker, Libya, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet