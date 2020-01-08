Erdoğan: Libya'ya ilk etapta 35 asker gönderdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya ilk etapta 35 asker gönderildiğini ve askerlerin görevinin 'koordinasyonu üstlenmek' olduğunu söyledi. Erdoğan, "Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de orada herhangi bir çatışmaya girmeyecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında ağırlıklı olarak dış politika ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Libya tezkeresiyle ilgili bilgilerin verildiği toplantıda ülkeye ilk sevkiyatta 35 personelin gittiği belirtildi.

Libya’ya giden personelin koordinasyon görevini üstleneceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye koordinasyonu üstlenecek. Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de orada herhangi bir çatışmaya girmeyecek. Yalnızca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bizden talebi doğrultusunda askerlerimiz hükümete bağlı güçlere eğitim verecek. Suriye’deki gibi olacak. Askerlerimiz orada koordinasyonu sağlayacak” dedi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürmesi oldu. Erdoğan’ın bu konuda özetle şu değerlendirmeleri yaptığı öğrenildi:

'Süleymani suikastırı tasvip etmemiz mümkün değil'

"İran, Türkiye’ye karşı da mezhepçi ve ırkçı bir politika izliyor. Bu da Türkiye’nin çıkarlarına aykırı. Suriye’deki kanlı savaşın bu boyutlara ulaşmasında İran’ın çok ciddi vebali var. İran’ın açıklamalarını da doğru bulmuyoruz. Ama bu Amerika’nın haklı olduğunu da göstermez. Asla İran’ın ikinci Suriye olmasını istemiyoruz. Orta yolu bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. İkisinin de haklı, haksız olduğu yerler var. Biz her iki tarafa da ‘Bölgenin istikrarsızlaştırılmaması’ telkininde bulunuyoruz. Biz diyoruz ki, ‘Bölgeyi istikrarsızlaştırmayın’. Gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz. Bölgede sıcak çatışma doğru değil, sıcak çatışma istemiyoruz. İran’ın bölgedeki tavrı bölge içinde değerlendirilmeli. Bu ülkenin bölgenin kendi şartları ve gerçekleri içerisinde dizginlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Diplomasiyi önceleyen bir anlayışla sürece müdahil olacağız. Süleymani’nin öldürülmesi planlı bir suikast. Bizim böyle bir suikastı tasvip etmemiz mümkün değil. Bizi o akşam Sayın Trump aradı, görüşmemiz çok iyi geçti. Telefonu kapattım, 4-5 saat sonra Kasım Süleymani’yi öldürüyorlar. Şok oldum. Trump ile daha yeni konuşmuştum, ‘Her şey yolunda’ demişti. Belki Trump’ın da bundan haberi yok. Bilmiyoruz.”

'Kılıçdaroğlu gibi bana 'Tek adam' mı diyorsun yani'

Öte yandan toplantıda AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in yeni atanan il başkanları ile ilgili sunumu sırasında esprili bir sohbet yaşandı.

Erdoğan, Kandemir’in sunumu sırasında her bir atamayı 'Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır' diyerek açıklayınca, "Niye bana yıkıyorsun, tek başına mı atıyorum ben il başkanlarını? Sen benim önüme getiriyorsun, ben çoğunu tanımıyorum bile. İstişare yapıp atıyoruz. Kılıçdaroğlu gibi bana ‘tek adam’ mı diyorsun yani” diyerek espri yaptı.

Erdoğan, yeni atanan il başkanlarının çoğunluğunun mühendis olduğunun dikkatinden kaçmadığını da belirterek, “Erkan Bey kendiniz gibi mühendisleri atamışsınız” dedi.

Kandemir de “Avukat lobisini kıralım istedik” sözleriyle yanıt verdi.