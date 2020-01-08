'Robin Hood' bu kez de Üsküdar'da ortaya çıktı: 15 bin kitap hediye etti

Daha önce İstanbul'un Beyoğlu, Başakşehir ve Tuzla ilçelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım eden ve kendisini 'Robin Hood' olarak tanıtan kişi bu kez de Üsküdar'da çocuklara ücretsiz kitap vermesi ile bilinen bakkal Kamber Bozan’a 15 bin kitap hediye etti.

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde, zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, Üsküdar’da ortaya çıktı.

Dar gelirli semtlerinde para dağıtan ve 'Robin Hood' olarak adlandırılan hayırsever bu kez Üsküdar’da belirdi. Hayırsever çalışanları aracılığıyla, kitap dostu olarak bilinen ve çocuklara sürekli kitap hediye eden Bakkal Kamber Bozan’a 15 bin adet kitap hediye etti. Kitapların bir kısmı bakkalda okurlarını beklerken, kitapların bir kısmı ile bakkal Kamber Bozan’ın adına kütüphane açılacak.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Kamber Bozan, "Akşam bakkalda oturuyordum. Saat 21.30 civarında kapı çalındı. 3 genç arabayla gelerek koliler ile elinde kitap getirdiler. Bu kitaplar nereden geliyor diye sordum. Kitapları Robin Hood'un gönderdiğini söylediler. 15 bin kitaba yerim olmadığı için bir kısmını bakkala aldım bir kısmını benim adıma köylere gönderecekler. Kitapların hangi okullara gideceklerini tespit ederek bana haber verecekler" dedi.

Öte yandan Bakkal, "Biz burada çocuklarımıza kitapları ücretsiz veriyoruz daha sonra bana gelip özetini anlattıklarında onlara çikolatalar hediye ediyorum" diyerek vatandaşlara sosyal yardımlaşma konusunda mesaj verdi.

Kimliğinin bilinmesine izin vermeyen hayırsever bugüne kadar çalışanları aracılığıyla, Beyoğlu Hasköy Mahallesi, Başakşehir Şahintepesi Mahallesi, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi, Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi ve Üsküdar Kuleli’de, veresiye defterlerindeki borçlarını sildirip,ihtiyaç sahiplerine içinde para bulunan zarflar dağıttı.