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13:57 08 Ocak 2020
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    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olduğu ileri sürülen sanığın, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Özek, mahkeme çıkışı gözyaşlarına boğuldu.

    Berfin Özek'ten yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki: Benim acılarım 13 yıla sığacak mı?

    © AA / Burak Milli
    Türkiye
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    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen 12 yıl 18 ay hapis cezasına tepki gösteren Berfin Özek, "Benim acılarım 13 yıla sığacak mı?" dedi.

    Özek, yaptığı açıklamada, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında  "kasten yaralama suçundan" hapis cezası verilen sanık Ozan Çeltik'in hayatını kararttığını söyledi.

    Kararı adil bulmadığını dile getiren Özek, duruşmada yaşadıklarını şöyle anlattı:

    'Onu görünce tüm duygularımı bağıra çağıra anlatmak istedim'

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in(sağda) yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olduğu ileri sürülen sanığın, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Özek ve avukatı Mehtap Sert(sodla) açıklamada bulundu.
    Burak Milli
    Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede
    "Mahkeme salonunda ekranda onu görünce tüm duygularımı bağıra çağıra anlatmak istedim. İzin vermediler. Bir nebze olsun içimi rahatlatmak istedim. Nasıl yaparsın nasıl? Hiç mi vicdanın yoktu? Hiç mi merhametin yoktu? Hiç mi düşünmedin? Söyledim ama beni durdurdular. Elim ayağım titriyordu, çok kötü oldum. Annem de yanımda ellerimden tutup gözyaşı döküyordu. Karşıdaki insan gülümsüyor. O gülümserken ben gülümseyemiyorum. Gülmek o kadar basit bir şeyken benim için çok zor."

    'Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz'

    Bir gözünün görmediğini, diğer gözünü de kaybetmesi durumunda tüm hayatının kararacağını belirten Özek, karara çok üzüldüğünü vurguladı.

    Özek, sanığın bu eylemi "hangi vicdanla" gerçekleştirdiğine anlam veremediğini anlatarak, şunları kaydetti:

    "Gerçekten karar karşısında şoke olduk. Benim acılarım 13 yıla sığacak mı? Zaten bunun tamamını da yatmayacak bu kişi. Bizim acılarımız buna sığmaz. Kolay şeyler yaşamadık. Halen bir gözüm görmüyor. Kesinlikle sanığın topluma karışmayacak bir kişi olduğunu düşünüyorum. Yarın bir gün çıkarsa ben nasıl sokağa çıkacağım? Her an bize bir şey olacak mı korkusuyla mı yaşayacağız? Can güvenliğimiz yok. Bendekiler kalıcı hasar. Yüzümü boş verin, gözüm görmüyor benim. En değerli şey. Diğer gözüm de zaten yüzde 30 civarında görüyor. Müebbet hapis cezasına çarptırılmadığı için çok şaşırdım. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz, karara itiraz edeceğiz."

    İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, geçen yıl 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Çeltik tutuklanmıştı. Dün görülen duruşmada sanık, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından üstlenilmişti.

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    Etiketler:
    Berfin Özek, İskenderun, Hatay
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