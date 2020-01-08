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15:33 08 Ocak 2020
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    Kanal İstanbul

    Sözcü yazarı Toker: Kanal İstanbul'un yapılacağı bölgede Araplar 300 dönüm arazi kapattı

    © AA / Lokman Akkaya
    Türkiye
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    Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu 3 girişimciye ait şirketlerin Kanal İstanbul projesinde belirlenen güzergahta yaklaşık 300 dönüm arazi aldığını belirtti.

    Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşe yazısında Arnavutköy'de 300 bin metrekarenin üzerinde arazi satın alan Kuveyt, Suudi Arabistan ve BAE uyruklu 3 girişimcinin tapu bilgilerine ulaştığını yazdı.

    Toker, "Halkı Kanal İstanbul’a razı etmek için özel şirketlere hazırlatılan ve milyonlarca liralık bedeli bütçeden karşılanan ÇED ile etüt raporlarına bakarsanız, bu kanala ihtiyacın temel sebebi güvenlik" dedi.

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
    Kanal İstanbul güzergahında iki Arap iş insanının daha arazi aldığı ortaya çıktı
    Toker'in ulaştığı bilgilere göre Arnavutköy'de el değiştiren bazı büyük arazilerin yüzölçümü ile sahipleri sırasıyla şöyle:

    1 – Shurak Al Ajdad Gayrımenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.: 125 bin 402 metrekare. Beş tapusu bulunan şirket İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı. Şirketin kuruluşu 15 Mayıs 2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış. Kuveyt uyruklu iki kurucusunun adı Mohammad Mad Almarzouq ile Khaled Issam Almarzouq.

    2 – Sulaiman Al Muhaidib: 99 bin 97 metrekare (beş tapu). Körfez Bölgesi’nin önemli yatırımcılarından Al Muhaidib, Suudi Arabistan’da kendi adını taşıyan şirketler topluluğunun patronu.

    3 – Noora Gayrımenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.: 79 bin 81 metrekare (2 tapu). Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu ve adresi Dubai’de görünen şirketin sahibi Ahmed Humaid Matar Altayer: Bu şirket de İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı. Şirketin kuruluşu 7 Temmuz 2017.

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    Etiketler:
    Arnavutköy, arazi satışı, arazi, ÇED raporu, Sözcü gazetesi, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, BAE, Türkiye, Kanal İstanbul, Çiğdem Toker
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