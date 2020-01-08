Sözcü yazarı Toker: Kanal İstanbul'un yapılacağı bölgede Araplar 300 dönüm arazi kapattı

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşe yazısında Arnavutköy'de 300 bin metrekarenin üzerinde arazi satın alan Kuveyt, Suudi Arabistan ve BAE uyruklu 3 girişimcinin tapu bilgilerine ulaştığını yazdı.

Toker, "Halkı Kanal İstanbul’a razı etmek için özel şirketlere hazırlatılan ve milyonlarca liralık bedeli bütçeden karşılanan ÇED ile etüt raporlarına bakarsanız, bu kanala ihtiyacın temel sebebi güvenlik" dedi.

1 – Shurak Al Ajdad Gayrımenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.: 125 bin 402 metrekare. Beş tapusu bulunan şirket İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı. Şirketin kuruluşu 15 Mayıs 2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış. Kuveyt uyruklu iki kurucusunun adı Mohammad Mad Almarzouq ile Khaled Issam Almarzouq.

2 – Sulaiman Al Muhaidib: 99 bin 97 metrekare (beş tapu). Körfez Bölgesi’nin önemli yatırımcılarından Al Muhaidib, Suudi Arabistan’da kendi adını taşıyan şirketler topluluğunun patronu.

3 – Noora Gayrımenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.: 79 bin 81 metrekare (2 tapu). Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu ve adresi Dubai’de görünen şirketin sahibi Ahmed Humaid Matar Altayer: Bu şirket de İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı. Şirketin kuruluşu 7 Temmuz 2017.