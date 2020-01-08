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17:08 08 Ocak 2020
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    TürkAkım'da vana açıldı

    TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı: 'Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin son nişanesi'

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    TürkAkım hattının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyi Türkiye ile Rusya işbirliğinin 'son nişanesi' sözleriyle nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Eminim ki gelecekte de Rusya ve Türkiye her iki ülke için de kârlı olacak daha pek çok ortak projeyi hayata geçirecek" ifadesini kullandı.

    Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının hizmete girmesi dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

    Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı.

    ​Türk ve Rus enerji bakanlarının ardından kürsüye gelen Erdoğan ve Putin'den önce Rus lider konuşmaya başladı.

    Putin: Güvenlik ve çevre temizliği garanti altına alındı

    Putin'in açıklamaları şöyle:

    • TürkAkım boru hattının döşenmesi esnasında önde gelen inovatif teknolojiler kullanılmıştır. Bu da, doğalgazın mümkün olan minimum masraf ile transferini sağlamakla beraber boru hattının işletimi sırasında güvenlik ve çevre temizliğini garanti altına almış oldu.

    • Bu geniş çaplı projenin, Karadeniz'den geçen bu boru hattının başarılı bir biçimde hayata geçirilmiş olması, Rusya ile Türkiye arasındaki stratejik partnerliğin mühim ve elle tutulur sonuçlar vermekte olduğunun gözle görülür bir kanıtıdır.

    • Rusya ile Türkiye'nin her iki taraf için de yararlı olan işbirliği, dünyadaki güç durum ve birtakım uluslararası aktörlerin ülkelerimiz arasındaki bu işbirliğinin önünü kesmeye çalışmasına karşın neredeyse tüm alanlarda adım adım gelişmekte. Çalışmalarımız kendi çabalarımızla, kendi bildiğimiz yoldan ilerliyor..

    • Ne yazık ki siz ve biz öyle bir bölgede yer alıyoruz ki, burada gerilimin tırmandırılmasına yönelik ciddi eğilimler görülüyor. Bunun yanında, Türkiye ile Rusya ise bunun tam aksi bir örnek ortaya koyuyor: Kendi halklarımız, tüm Avrupa halkları, hatta tüm dünyanın menfaati için işbirliği ve beraber hareket etme örneği ortaya koymaktayız. Hiç kuşkum yok ki gelecekte de bu şekilde hareket edip yeni başarılar elde edeceğiz.
    • Eminim ki gelecekte de Rusya ve Türkiye her iki ülke için de kârlı olacak daha pek çok ortak projeyi hayata geçirecek. Bunun hem enerji hem de diğer alanlarda olacağını söyleyebilirim. Beraber olursak; ülkelerimiz, haklarımız, komşularımız ve partnerlerimizin menfaati adına en zor ve en fazla gayret gerektiren sorun ve görevleri çözüme kavuşturabiliriz.
    • Ulusal anlamı olan, kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarına hitap eden projelerin gerçekleştirilmesi adına ortaya koydukları siyasi irade için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye hükümetime teşekkürlerimi iletmek isterim.

    Erdoğan:TürkAkım tarihi nitelikte bir proje

    Putin'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine açılışa gelen Putin'e teşekkür ederek başladı.

    Erdoğan, "Hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve şimdi de açılışı yapıyoruz" diye konuştu.

    ​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    '31.5 milyar metreküplük doğalgazın 15.75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan ülkemize ulaşacak'

    • TürkAkım, Rus dostlarımızla büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkiler hem de enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir.
    • Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 1 sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık. 15 milyonluk hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacağız.
    • Proje sayesinde 31.5 milyar metreküplük doğalgazın 15.75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır.
    • Geride bıraktığımız 33 senede Rusya'dan yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık.
    • Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır.
    • ​Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Asla da olmadık.
    • Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmek. Türkiye olarak bölgesel gerilim peşinde değiliz. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramalarımızın tek amacı Türkiye ve KKTC’nin çıkarlarını korumaktır. Bizim dışlandığımız projeler hayata geçemez.
    • TürkAkım isminin sahibi değerli dostum Putin'dir.
    • ​Doğu Akdeniz’i çatışma değil işbirliği alanına çevirelim. Bu çağrımızı bu törendeki konuşmamı tekrarlıyorum. Muhataplarımızdan beklentimiz bu işbirliği çağrılarımızın geri çevrilmemesi.

    'Rusya ile fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik'

    • Doğu Akdeniz'de, ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur.
    • İstiklal Harbi’nde Rus dostlarımızdan gördüğümüz yardımları unutamayız.
    • Rusya ile son dönemde fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik.
    • Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için kendi vatandaşlarımızın güvenliği kadar önemlidir. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklıselimi hakim kılmaktır.

    ​'Bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz'

    • Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz.
    • Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz.
    • Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne de Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz.

    Açılış konuşmalarının ardından Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Оleg Aksyutin’in kısa açıklaması sonrası Russkaya Kompresör İstasyonu ile bağlantı kuruldu.

    ​Türk ve Rus liderler, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nı faaliyete geçirecek sembolik vanayı açtı.

    ​TürkAkım 2 ayrı hattan oluşuyor

    Rusya'nın Anapa kentinden başlayan TürkAkım, 930 kilometre boyunca Karadeniz'den ilerliyor ve İstanbul'un 100 kilometre batısında yer alan Kıyıköy'de karaya çıkıyor. 1.100 kilometre uzunluğundaki TürkAkım boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçiyor.

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Putin'in Şam'dan sonraki durağı İstanbul: TürkAkım resmen hizmete girecek
    TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

    TürkAkım boru hattının inşa edilebileceği, ilk defa 2014 sonunda Putin tarafından gündeme getirilmişti. Rusya liderinin söz konusu duyurusu, Rus doğalgazını Bulgaristan üstünden Avrupa ülkelerine ulaştıracak Güney Akım projesinin Brüksel'in baskıları nedeniyle durdurulasını izlemişti.

    Rusya'nın ürettiği doğalgazın Avrupa'ya dağıtımını sağlayacak ‘merkez’ olarak Türkiye'yi seçmiş olması nedeniyle TürkAkım, Moskova ile Ankara arasındaki güvenin sembolü olarak görülüyor.

    Ayrıca bu doğalgaz boru hattının isminin ‘Türk Akımı’ koyulmasını da Putin'in önerdiği biliniyor. Doğalgaz boru hattı daha sonra ‘TürkAkım’ şeklinde markalaştı ve artık bu isimle anılıyor.

    Erdoğan-Putin ikinci kez görüştü

    Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Rusya lideri Putin ile yeniden bir araya geldi.

    Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeye her iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katıldı. Görüşme yarım saat sürdü. 

    Etiketler:
    Kuveyt, Lübnan, Suriye, Irak, İran, ABD, Sırbistan, Boyko Borisov, Bulgaristan, Doğu Akdeniz, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Avrupa, Türkiye, Rusya, Doğalgaz, TürkAkım, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan
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