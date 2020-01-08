Novak: TürkAkım, dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, TürkAkım doğalgaz boru hattını dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri olarak niteledi.

TürkAkım doğal gaz boru hattının hizmete girmesi dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Novak, TürkAkım'ın dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri olduğunu vurguladı.

TürkAkım bayrak niteliğindeki Rus-Türk ortak projelerinden biri olduğunun altını çizen Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projeye verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

'Stratejik ortaklığı derinleştirme kararlılığı sayesinde inşa edildi'

Novak, bu projenin Rusya ve Türkiye'nin çabaları, Rus-Türk stratejik ortaklığını derinleştirme konusundaki kararlılık sayesinde hayata geçirilebildiğini kaydetti.

Bu arada Novak, açılış töreninden önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le yaptığı görüşmede "Projenin inşaatının tamamlanması, Türk-Rus ilişkilerinin özellikle liderler seviyesindeki yoğunluğunu ve gelişimini ortaya koyan küresel ölçekli bir gelişme. Rus ve Türk taraflarının çalışmaları sayesinde TürkAkım üzerinden Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya gaz sevkiyatı halihazırda başladı" ifadelerini kullandı.

'Bölge ülkelerinin enerji güvenliği artacak'

Novak, Rus-Türk enerji işbirliğinin tüm alanlarda gelişmeye devam ettiğini belirterek, "TürkAkım'ın Türkiye'nin yanı sıra güney ve güneydoğu Avrupa'nın enerji güvenliğine ciddi katkı yapacağından ve onların enerji sürdürülebilirliğini artıracağından eminim. Ayrıca Türkiye, en büyük Rus doğalgazı alıcılarından biri olacak" diye ekledi.