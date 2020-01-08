Zorlu AVM'de bulunan kafenin çatısı çöktü: Yaralılar var

İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu AVM'de bir kafenin çatısı çöktü. Yaralılar olduğu öğrenildi.

Zorlu AVM‘nin içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme esnasında kafede bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Bazı müşteriler de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.