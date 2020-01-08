Erdoğan ile Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Ocak'ta Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım projesinin açılışı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Tören sonrası iki lider tekrar görüşmeye başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye, iki ülkenin Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları da katıldı.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Lavrov açıklamalarda bulundu.

Bugünki Erdoğan-Putin görüşmesinde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, Libya'da 12 Ocak'ta ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundular" dedi.

Lavrov ise İstanbul'da ikili görüşme yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak açıklama kabul ettiklerini ve bu kapsamda ikili işbirliğini tüm alanlarda geliştirme niyetinde olduklarını açıkladı.

Rusya ve Türkiye'nin Libya konusunda ortak tutum belirlediğini ifade eden Lavrov da Putin ve Erdoğan'ın Libya'da 12 Ocak saat 00.00'dan itibaren ateşkes sağlanması için tüm taraflara çağrıda bulunduklarını yineledi.

Putin ve Erdoğan'ın Libya'da çözüme yönelik Berlin sürecinin teşvik edilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını ifade ettiğini aktaran Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin dışişleri ve savunma bakanlarının önümüzdeki günlerde Libya'da çözüm konusunda temaslarını sürdüreceğini de kaydetti.