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    Ceren Özdemir'in katiline 'cezai ehliyeti tam' raporu

    © AA / Hayati Akçay
    Türkiye
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    Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin 3 doktorun oy birliğiyle 'cezai ehliyetinin tam' raporu verdiği ortaya çıktı.

    © İHA /
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    Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'a, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan kontrolünde cezai ehliyetinin tam olduğuna dair verilen raporun detaylarına ulaşıldı.

    Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin 3 doktorun oy birliğiyle verdiği raporda, şu bilgilere yer verildi:

    "Adı geçenin yapılan psikiyatrik muayenesinde bilinci açık, koopere, oryante, affekti ötimik, düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilmedi, gerçeği değerlendirme, yargılama ve soyutlama normal, şahsın 3 Aralık 2019 tarihinde işlediği iddia olunan 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna karşı TCK'nin 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifade edemeyeceği, cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirir sağlık kurulu raporu oy birliği ile verildi."

    Ne olmuştu?

    Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

    Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

    Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 23 Aralık 2019 tarihinde yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespitine karar verilmişti.

    Sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden 24 Aralık 2019'da cezaevi aracıyla Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti.

    Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan kontrolünde cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilen sanık Arduç, daha sonra tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevine gönderilmişti.

    Etiketler:
    kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Özgür Arduç, Ceren Özdemir
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