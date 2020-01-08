THY Irak ve İran'a uçuşları askıya aldı

Türk Hava Yolları Irak ve İran’a yapılan seferleri tedbir amacıyla cuma günü saat 21.00’a kadar askıya aldı. THY dışında Pegasus Havayolları'ndan da iki ülkeye uçuşların iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sputnik’e konuşan THY’den bir kaynak, “Havayolu şirketimiz, İran ve Irak havalimanlarına tüm seferleri 9 Ocak saat 21.00’a kadar askıya alma kararını aldı” dedi.

Kaynak, seferlerin İran ve Irak’taki gelişmelere göre uzatılabileceğini de sözlerine ekledi.

THY dışında Pegasus Havayolları da bugün İran ile Irak'a yapacağı tarifeli uçuşlarını durdurdu.

Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak'ta başkent Bağdat ve Erbil ile İran'ın başkenti Tahran'a yapılması planlanan tarifeli seferleri durdurma kararı aldı.