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09:47 09 Ocak 2020
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    Selvi: Erdoğan, Putin’e kitap hediye etti

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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ‘Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı’ adlı kitabı hediye ettiğini söyledi.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Trump’ın hamlesini nasıl okumak lazım' başlığıyla yayımlanan yazısında "Tam da ABD’nin Kasım Süleymani’yi öldürdüğü, tam da İran’ın ABD üslerini vurduğu bir zamanda geldi Putin Türkiye’ye" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmenin ABD ve İran krizinin gölgesinde gerçekleştiğini belirten Selvi, şöyle devam etti:

    "Ama iki lider mevcut krizle birlikte ağırlıklı olarak Libya’yı ve Suriye’yi konuştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de devam eden operasyonlar nedeniyle Türkiye sınırına doğru yaşanan göçten söz etmişti. Türkiye’ye Şam’ı ziyaret ederek gelen Putin’in bu konuda söyleyecekleri önemliydi. Putin’in Türkiye’ye doğrudan gelmek yerine sürpriz bir şekilde Suriye’yi ziyaret edip Esed’le görüşüp, Emevi Camisi’ni ziyaret etmesinin önemli mesajlar taşıdığı düşünülüyordu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman Putin’le görüşse iki lider ilerleme sağlayabiliyor. Ancak dün iki liderin görüşmesi ile yetinilmedi. TürkAkım Projesi’nin açılış töreninden sonra bu kez iki lider, dışişleri ve milli savunma bakanlarıyla ikinci kez bir araya geldiler. Bundan sonra bir gözümüz İdlib’deki gelişmelerde diğeri ise Libya’da olacak.

    Ancak Putin’in Suriye ziyaretinden önemli çıkarımlar yapmak mümkün. Kafalarda Putin Suriye konusunda bir teklifle mi geldi sorusu vardı.

    Libya ise Putin’den çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmak istediği başlıktı. Görüşmeden 12 Ocak’ta ateşkes çağrısı çıktı. Eğer ateşkes sağlanırsa bundan sonraki süreçte Libya’da inisiyatifi Erdoğan ve Putin ele alacak demektir. Suriye’de Astana sürecini yöneten iki lider bu kez Libya’da dengeleri değiştirmeye yönelik bir hamle yaptı denilebilir. 

    Erdoğan'ın kitaplı diplomasisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’e, ‘Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı’ kitabını hediye etmiş.

    İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan kitapta Doğu Akdeniz’in jeopolitik önemi, Doğu Akdeniz’in hidrokarbon potansiyeli ve Türkiye’nin pozisyonu gibi başlıklar yer alıyor. Kitapta sadece Türkiye’nin pozisyonu anlatılmıyor, Rum yönetimi ve Yunanistan’ın tutumuna da yer veriliyor. Görsellerle desteklenen kitapta Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakatın ekonomik, siyasi ve hukuki yönleri de ortaya konuluyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la görüşmesinde de ‘Türkiye’nin terörizmle mücadelesi’ isimli kitabı takdim etmişti. Kitapta, Türkiye’nin DEAŞ, El Kaide ve PKK’yla mücadelesi anlatılıyor, ABD’nin barış güvercini olarak göstermeye çalıştığı YPG lideri Mazlum Kobani’nin Abdi Şahin�kimliğiyle PKK adına yaptığı katliamlara yer veriliyordu. Kitap bir anlamda Mazlum Kobani’nin yüzündeki maskeyi indiriyordu. Erdoğan, Trump’la birlikte ABD’li senatörlerle görüşmesinde de İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Mazlum Kobani’nin yaptığı terör eylemlerinin yer aldığı bir videoyu izlettirmişti.

    Erdoğan, İngiltere’de Macron, Merkel ve Johnson’a İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan, ‘Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye’ isimli kitabı hediye etmişti.

    Erdoğan’ın, yabancı devlet başkanlarıyla görüşmesinden sonra artık, ’Hangi kitabı hediye etti’ sorusuna cevap arayacağız.

    İkili diplomasi, kamu diplomasisi gibi tanımlardan sonra Erdoğan, diplomasiye bir de ‘kitap diplomasisi’ tanımını kazandırmış oldu. Erdoğan bu işi sevdi, gerisini monşerler düşünsün."

     

    Etiketler:
    Hediye, Kitap, Rusya, Türkiye, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan
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