Balıkçılıkta uygulanan para cezalarında düzenleme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Su Ürünleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Su Ürünleri Kanunu'nda yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere yönelik alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin kriterler tespit edildi.

Düzenleme kapsamında uygulanacak bazı cezalar şöyle: