Rus Senatör: TürkAkım’ın açılışıyla ABD başarısızlığa uğradı

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin açılmasının Rus ekonomisi ve diplomasisi için dönüm noktası olduğunu, ABD’nin engellemelerine rağmen bu sürece engel olamadığını ifade etti.

Nation News’e konuşan Klintseviç’e göre, her ne kadar tamamen ekonomi alanında bir proje olsa da, TürkAkım’ın açılması siyasi açıdan büyük önem taşıyor.

Klintseviç, “TürkAkımı bu yıl açılan ilk proje değil. Ayrıca Kuzey Akımı-2 de olacak ve görülen o ki ABD’liler bu süreci durdurmayı başaramayacak. Bu da Rusya’nın ABD tarafından yürütülen enformasyon savaşına rağmen, çok güçlü bir otorite kazandığını gösteriyor. ABD’liler neredeyse düşündükleri hiçbir şeye ulaşamadılar” dedi.

TürkAkım dün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un katıldığı törenle açıldı.