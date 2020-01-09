İstanbul'da muhtarların posta tebligatı tepkisi: 1-10 Şubat arası kabul etmeyecekler

Arnavutköy Muhtarlar Derneği'nin, Arnavutköy'de düzenlendiği toplantıda konuşan Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, "Devlet büyüklerimizin bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Ya bize ödenek ayırsınlar ya da bu iş için bize eleman desteği versinler" dedi.
"Şu an muhtarlıklar adeta bir posta hizmeti veriyor. Postanelerin çalışanı gibi her gün yüzlerce tebligatı mahalle sakinlerimize ulaştırmak için çalışıyoruz" diyen Selami Aykut, şunları söyledi:
'Beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görüyor ve çıkmıyor'
"Şu an İstanbul'daki muhtarlarımızın en büyük sorunu posta tebligatları ile ilgili. Postacılarımız binaya giriyor, kapıyı çalıyor, beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görüyor ve çıkmıyor. Dış kapıya haber kağıdını bırakıyor ve evrağı da geliyor muhtara teslim ediyor."
'Mahallemizin sorunları ile ilgilenmeye fırsat bulamıyoruz'
''Vatandaşa posta memuru olacağız' diye söz vermedik'
İstanbul Muhtarları olarak bu duruma karşı olduklarını söyleyen Selami Aykut, duruma tepki göstermek amacıyla 1-10 Şubat tarihleri arasında posta tebligatlarını posta elemanlarından almayacaklarını söyledi.
'Bir gelişme olmazsa, artık bu tebligatları almayacağımızı duyurmak istiyoruz'
"Bizim talebimiz, bu tebligatlar noktasında PTT'nin muhtarlıklara bir ödenek ayırmasıdır ya da muhtarlıklarımıza sadece bu iş için birer personel tahsis etmesidir" diye konuşan Aykut, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yoksa biz bu işin altından kalkamayız. Şayet bir gelişme olmazsa, imkansızlıktan dolayı artık bu tebligatları almayacağımızı duyurmak istiyoruz. Bize sahip çıkan ve muhtarlık müessesesini önemseyen sayın Cumhurbaşkanımızın da gerekli desteği vereceğine inancımız tamdır."
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