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14:26 09 Ocak 2020
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    posta tebligatı

    İstanbul'da muhtarların posta tebligatı tepkisi: 1-10 Şubat arası kabul etmeyecekler

    © DHA /
    Türkiye
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    Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, son dönemlerde muhtarlıklarda her gün yüzlerce posta tebligatı biriktiğini ve bunların vatandaşa ulaştırılması noktasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Aykut, 1 - 10 Şubat tarihleri arasında İstanbul'daki tüm muhtarların, posta evraklarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

    Arnavutköy Muhtarlar Derneği'nin, Arnavutköy'de düzenlendiği toplantıda konuşan Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, "Devlet büyüklerimizin bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Ya bize ödenek ayırsınlar ya da bu iş için bize eleman desteği versinler" dedi.

    "Şu an muhtarlıklar adeta bir posta hizmeti veriyor. Postanelerin çalışanı gibi her gün yüzlerce tebligatı mahalle sakinlerimize ulaştırmak için çalışıyoruz" diyen Selami Aykut, şunları söyledi:

    'Beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görüyor ve çıkmıyor'

    "Şu an İstanbul'daki muhtarlarımızın en büyük sorunu posta tebligatları ile ilgili. Postacılarımız binaya giriyor, kapıyı çalıyor, beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görüyor ve çıkmıyor. Dış kapıya haber kağıdını bırakıyor ve evrağı da geliyor muhtara teslim ediyor."

    'Mahallemizin sorunları ile ilgilenmeye fırsat bulamıyoruz'

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
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    "Vatandaşın icradan dairesinin satışa çıktığından haberi olması gerekirken posta memuru o tebligatı getirip muhtarlığa bırakıyor ve vatandaşın bundan haberi olmuyor" diye devam eden Aykut, "Vatandaş 'haberim yok' diyor, onlar da 'Nasıl haberin yok, biz tebligatı muhtara bıraktık' diyor. Sonra o vatandaş da gelip muhtara her türlü hakarette bulunuyor. Vatandaşa trafik cezaları geliyor. Vatandaş tebligattan haberi olmadığı için cezayı erkenden ödeme şansını yitiriyor. Burada muhtarla vatandaş karşı karşıya geliyor. Posta görevlileri her bir evrağı teslim ederken pirim kazanırken, 'muhtarlar bu işin neresinde' diye sormak istiyoruz. Maaşının dışında bir geliri olmayan muhtarlarımız bu posta evrakları için ayrıca bir eleman tutmak zorunda kalıyor. Tebligatları mahalleliye ulaştırmaya çalışmaktan mahallemizin sorunları ile ilgilenmeye fırsat bulamıyoruz neredeyse."

    ''Vatandaşa posta memuru olacağız' diye söz vermedik'

    İstanbul Muhtarları olarak bu duruma karşı olduklarını söyleyen Selami Aykut, duruma tepki göstermek amacıyla 1-10 Şubat tarihleri arasında posta tebligatlarını posta elemanlarından almayacaklarını söyledi.

    Mezarlık
    © AA / Arşiv
    Eski muhtar, kendisine oy vermeyenlerin yakınlarının mezarlarını taşıttırdı
    Aykut, "Biz posta memuru olmak için seçime girmedik, vatandaşa da 'posta memuru olacağız' diye sözler vermedik. Biz mahalle sakinlerimizin haklarını korumak ve mahalleye hizmet etmek için söz verdik ve seçimle iş başına geldik. Tebligatların vatandaşlara ulaşması noktasında en büyük sıkıntıyı muhtarlarımız yaşıyor" dedi.

    'Bir gelişme olmazsa, artık bu tebligatları almayacağımızı duyurmak istiyoruz'

    "Bizim talebimiz, bu tebligatlar noktasında PTT'nin muhtarlıklara bir ödenek ayırmasıdır ya da muhtarlıklarımıza sadece bu iş için birer personel tahsis etmesidir" diye konuşan Aykut, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

    "Yoksa biz bu işin altından kalkamayız. Şayet bir gelişme olmazsa, imkansızlıktan dolayı artık bu tebligatları almayacağımızı duyurmak istiyoruz. Bize sahip çıkan ve muhtarlık müessesesini önemseyen sayın Cumhurbaşkanımızın da gerekli desteği vereceğine inancımız tamdır." 

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    Etiketler:
    Muhtarlık, Muhtar, tebligat, PTT, Posta, Selami Aykut, Arnavutköy, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu
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