CHP, 3 vergiyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

CHP, 'eşit ve adil olmayan düzenleme' olarak nitelendirdiği Değerli Konut Vergisi’nin de aralarında bulunduğu 3 vergi kanunu ile farklı kanunlara ilişkin 11 maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, değerli konut vergileri alınmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Bunu bir haraç olarak görüyoruz, bir varlık vergisi olarak görüyoruz" dedi.

Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, aralarında 'dijital vergisi yoluyla sansür getirilmesi', 'değerli konut vergisi', 'konaklama vergisi' ve kamuoyunda 'İslami holdingler' olarak bilinen holdinglerle ilgili hükümlerin de bulunduğu 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Altay, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, ödenen her kuruş verginin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gelişmiş ülkelerde vatandaşın ödediği verginin takipçisi olduğuna dikkati çeken Altay, "Haraç mantığıyla yeni vergi yasaları TBMM'de yasalaştı. Elbette devlet vergi alacak. Devlet hizmetlerinin yürümesi için vergi toplanması gerekiyor ama bunun Anayasaya uygun, adil ve eşit şekilde toplanması gerekiyor. 'Deli Dumrul' mantığıyla vergi toplanmaz" diye konuştu.