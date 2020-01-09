MHP'li Enginyurt: Gammazcılık, ihbarcılık mı yapalım? Kimin FETÖ'cü olduğu belli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamalarına iktidar tarafından gelen 'Elinde bilgi, belge olan savcılığa versin' yanıtını değerlendiren Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Gammazcılık, ihbarcılık mı yapalım? Kimin FETÖ'cü oluğu belli" ifadesini kullandı.

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamalarına iktidar tarafından 'elinde bilgi, belge olan savcılığa versin' yanıtı geldi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Enginyurt, "Bunu söyleyenlere dikkat etmek lazım. Bu zamana kadar hakkında dava açılanları vatandaş mı ihbar etti? Devletin kurumları var, onlar biliyorlar. Gammazcılık, ihbarcılık mı yapalım? Kimin FETÖ'cü oluğu belli. Bunu biliyorlarsa, bu işi sulandırma adına 'elinde bilgi, belge olan varsa savcılığa versin' denilmesi hiç hoş değil. Bülent Arınç sürekli KHK'lıları eleştiriyor. 'FETÖ'cülere yapılan zulümdür' diyor. En son kendi damadıyla ilgili savcıyı bile tehdit ediyorsa, ne belgesi sunacağız, kime ne belgesi vereceğiz? Adam zaten konuşuyor, söylüyor. Bu FETÖ'yü övmek, onu masum göstermek değil mi?" dedi.

Enginyurt, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın son dönemde yaptıkları açıklamalarla ilgili soru üzerine de "Zamanında Cumhurbaşkanı ne derse 'emredersiniz' diyerek yaptınız. Şimdi parti kurunca bütün olumsuzlukları Sayın Cumhurbaşkanına yıkmak adına 'ben tepki koymuştum, ben söylemiştim' diyorsunuz. Bu saatten sonra söylediklerinin hiçbir anlamı yok" açıklamasında bulundu.