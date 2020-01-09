Kayıt
16:06 09 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor.

    '31 Mart Büyükçekmece Davası'nda tutuklu sanık kalmadı

    © AA / Halil Aktürk
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1480)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103869/27/1038692772.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001091040986937-31-mart-buyukcekmece-davasinda-tutuklu-sanik-kalmadi/

    31 Mart'taki İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına gösterilen sebeplerden birisi olan Büyükçekmece'deki usulsüzlük iddialarıyla ilgili davanın tek tutuklu sanığı da tahliye edildi. Duruşmada savunma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'nin üzerine oynanan oyunları tüm dünya gördü" dedi.

    Büyükçekmece'de 31 Mart yerel seçiminde 'sahte seçmen' kaydedildiği iddiasına ilişkin açılan davada tek tutuklu sanık tahliye edildi.

    Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Özgür Samanlı getirilirken, tutuksuz sanıklar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Talat Üstündağ katıldı.

    Büyükçekmece'de sahte seçmen operasyonu
    © Fotoğraf : DHA
    Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' operasyonu
    Sanık Samanlı’yı belediye personeli olduğu için tanıdığını belirten Hasan Akgün, savunmasında, "44 yıldan beri aralıksız belediye ve kamu hizmeti yapıyorum, 6 kez üst üste belediye başkanı seçildim. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Bu benim için züldür, bu bana ve aileme yapılan bir komplodur" dedi.

    Akgün sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Büyükçekmece halkının tümü beni tanır. Onurum ile görevimi yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Büyükçekmece’nin üzerine oynanan oyunları tüm dünya gördü. Seçimlerle ilgili günlerce yapılan soruşturmada YSK kararını açıkladı. Olayın net ve açık bir şekilde siyasi bir olay olduğunu herkes biliyor. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

    Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

    'Tek suçum Büyükçekmece Belediyesi’nde personel olarak çalışmak'

    Tutuksuz sanık Talat Üstündağ, Florya’da bir akaryakıt istasyonunda işçi olduğunu ve Hasan Akgün’ü çalıştığı yerde hissedar olması nedeniyle ismen tanıdığını ifade etti. Üstündağ, “Diğer isimleri tanımam. Olayla alakam yok, beraatimi istiyorum” diye konuştu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Orhan Akkanat
    Bakan Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması: İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir
    Avukat beyanların alınmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Samanlı, “3 ve 7 yaşında olan iki tane çocuğum var. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Eşim asgari ücretle çalışarak ev geçindirmeye çalışıyor. Bu dava telafi edilemeyecek yere gidiyor. Tek suçum Büyükçekmece Belediyesi’nde personel olarak çalışmaktır. Beraatimi talep ediyorum, bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum” ifadesini kullandı.

    Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu Samanlı’nın tutuklu geçirdiği süreyi gerekçe göstererek sanığın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

    Müşteki AK Parti vekiline savunmalara karşı beyanda bulunması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1480)
    Etiketler:
    Tahliye, Duruşma, Mahkeme, İstanbul, Usulsüzlük, Yerel seçimler, yerel seçim, Tutuklama, sahte seçmen, Hasan Akgün, Büyükçekmece, 31 Mart Yerel Seçimleri
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet