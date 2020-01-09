'31 Mart Büyükçekmece Davası'nda tutuklu sanık kalmadı

Büyükçekmece'de 31 Mart yerel seçiminde 'sahte seçmen' kaydedildiği iddiasına ilişkin açılan davada tek tutuklu sanık tahliye edildi.
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Özgür Samanlı getirilirken, tutuksuz sanıklar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Talat Üstündağ katıldı.
Akgün sözlerini şöyle sürdürdü:
“Büyükçekmece halkının tümü beni tanır. Onurum ile görevimi yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Büyükçekmece’nin üzerine oynanan oyunları tüm dünya gördü. Seçimlerle ilgili günlerce yapılan soruşturmada YSK kararını açıkladı. Olayın net ve açık bir şekilde siyasi bir olay olduğunu herkes biliyor. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum.”
Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.
'Tek suçum Büyükçekmece Belediyesi’nde personel olarak çalışmak'
Tutuksuz sanık Talat Üstündağ, Florya’da bir akaryakıt istasyonunda işçi olduğunu ve Hasan Akgün’ü çalıştığı yerde hissedar olması nedeniyle ismen tanıdığını ifade etti. Üstündağ, “Diğer isimleri tanımam. Olayla alakam yok, beraatimi istiyorum” diye konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu Samanlı’nın tutuklu geçirdiği süreyi gerekçe göstererek sanığın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.
Müşteki AK Parti vekiline savunmalara karşı beyanda bulunması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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