'31 Mart Büyükçekmece Davası'nda tutuklu sanık kalmadı

31 Mart'taki İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına gösterilen sebeplerden birisi olan Büyükçekmece'deki usulsüzlük iddialarıyla ilgili davanın tek tutuklu sanığı da tahliye edildi. Duruşmada savunma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'nin üzerine oynanan oyunları tüm dünya gördü" dedi.

Büyükçekmece'de 31 Mart yerel seçiminde 'sahte seçmen' kaydedildiği iddiasına ilişkin açılan davada tek tutuklu sanık tahliye edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Özgür Samanlı getirilirken, tutuksuz sanıklar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Talat Üstündağ katıldı.

Sanık Samanlı’yı belediye personeli olduğu için tanıdığını belirten Hasan Akgün, savunmasında, "44 yıldan beri aralıksız belediye ve kamu hizmeti yapıyorum, 6 kez üst üste belediye başkanı seçildim. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Bu benim için züldür, bu bana ve aileme yapılan bir komplodur" dedi.

Akgün sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükçekmece halkının tümü beni tanır. Onurum ile görevimi yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Büyükçekmece’nin üzerine oynanan oyunları tüm dünya gördü. Seçimlerle ilgili günlerce yapılan soruşturmada YSK kararını açıkladı. Olayın net ve açık bir şekilde siyasi bir olay olduğunu herkes biliyor. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

'Tek suçum Büyükçekmece Belediyesi’nde personel olarak çalışmak'

Tutuksuz sanık Talat Üstündağ, Florya’da bir akaryakıt istasyonunda işçi olduğunu ve Hasan Akgün’ü çalıştığı yerde hissedar olması nedeniyle ismen tanıdığını ifade etti. Üstündağ, “Diğer isimleri tanımam. Olayla alakam yok, beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Avukat beyanların alınmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Samanlı, “3 ve 7 yaşında olan iki tane çocuğum var. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Eşim asgari ücretle çalışarak ev geçindirmeye çalışıyor. Bu dava telafi edilemeyecek yere gidiyor. Tek suçum Büyükçekmece Belediyesi’nde personel olarak çalışmaktır. Beraatimi talep ediyorum, bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu Samanlı’nın tutuklu geçirdiği süreyi gerekçe göstererek sanığın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Müşteki AK Parti vekiline savunmalara karşı beyanda bulunması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.