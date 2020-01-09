THY ve Pegasus geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, dün geçici olarak durdurduğu Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri bu akşam yeniden başlatıyor.

Alınan bilgiye göre, THY ve Pegasus, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle tedbiren durdurduğu Irak ve İran'a tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.

THY ve Pegasus uçaklarının bu iki ülkenin hava sahasını kullanmaya başladığı da bildirildi.

THY'nin İran'a ilk seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a olacak.