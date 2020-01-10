Türkiye’nin batısı Rus gazını doğrudan TürkAkım’dan almaya başladı

TürkAkım projesinin resmen açılmasıyla daha önce Bulgaristan’a nakledilen ve ardından Trans-Balkan gaz boru hattındaki sınır teslim noktasından ülkeye giren Rus gazı, artık doğrudan deniz hattı üzerinden Türkiye pazarına gelmeye başladı.

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin dün İstanbul’da 4 ülke liderinin katılımıyla düzenlenen törenle resmen açılmasıyla daha önce Bulgaristan’a nakledilen ve ardından Trans-Balkan gaz boru hattı üzerinde bulunan Bulgaristan-Türkiye sınırındaki eski teslim noktasında ülkeye giren Rus gazı, artık doğrudan deniz hattı üzerinden Türkiye pazarına gelmeye başladı.

ENTSOG bilgi platformunun ve Bulgar gaz operatörü Bulgartransgaz’ın verilerine göre Rus gazı bu yılbaşından itibaren TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye’den Bulgaristan’a, oradan da Yunanistan, Kuzey Makedonya ve tuhaf gibi görünse de Türkiye’ye geri akmaya başladı. Yani Bulgaristan’ın aldığı yakıtın yarısı, sınırdaki Stranca/Malkoçlar noktasından geri dönüyordu.

Ancak TürkAkım’ın resmi açılışının yapıldığı dün akşamdan itibaren Bulgaristan’dan Türkiye’ye giren gaz hacmi neredeyse sıfıra düştü, Türkiye’den Bulgaristan’a giden gaz da, sadece bu ülkede tüketilen gaz miktarına doğru orantılı değere kadar azaldı (8 Ocak itibarıyla Türkiye’den kabul edilen gaz hacmi 15 milyon metreküp, ülke genelindeki tüketim hacmi ise 12.834 milyon metreküp).

Dün İstanbul’da düzenlenen resmi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sembolik gaz vanasını açarak TürkAkımı’nı devreye aldı.

TürkAkımı doğalgaz boru hattı, Türkiye’nin gaz nakil sistemini doğrudan Rusya’daki en büyük gaz yataklarına bağlıyor ve ‘mavi yakıtın’ güvenli bir şekilde Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa’ya tedarik edilmesini sağlıyor. TürkAkım, bölgeye yılda 31.5 milyar metreküp doğalgazının tedarikini sağlayacak.

TürkAkım’ın deniz kısmı, Karadeniz’in dibinden geçen iki paralel koldan oluşuyor. Deniz hattı Rusya’nın Anapa kentinden başlayıp Karadeniz altından 930 kilometrelik rotadan ilerleyerek Türkiye’nin Trakya bölgesindeki Kıyıköy kasabasına ulaşıyor. Ardından kara hattın bir kolu deniz kısmını Lüleburgaz’daki noktada Türkiye’nin gaz nakil sistemine bağlıyor, ikinci kolun bitiş noktasıysa Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) sınırında yer alıyor.

Diğer yandan Bulgaristan, TürkAkım’dan gaz alımını sağlayan tesislerini zamanında devreye geçirdi, fakat boru hattının Sırbistan’a kadar uzatılmasında (ihale tartışmaları nedeniyle) gecikme yaşandı. Rusya’nın Bulgaristan Büyükelçisi Anatoliy Makarov’un yaptığı açıklamaya göre Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, hattın 31 Mart’a kadar tamamlanacağı konusunda söz verdi.

Sırbistan ise TürkAkım’nın kendi topraklarından geçen 403 kilometrelik kısım ile ilgili yapım çalışmalarının tamamlandığı bilgisini verdi. Öte yandan Macaristan’da, hattın ülkeden geçecek olan kısmın planlama hazırlıkları çerçevesinde ‘Open season’ prosedürlerine başlanmış durumda.