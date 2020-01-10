Rus vekilden TürkAkım değerlendirmesi: Rusya ile Türkiye şantaj ve tehditlere boyun eğmedi

Rus basınına açıklamalarda bulunan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Sergey Jeleznyak, "Stratejik gaz projesinin başarıyla tamamlanması, ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eden, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyen ülkelerimizin yapıcı işbirliğinin bir sonucu. Bazı ülkelerin küresel istikrar ve enerji güvenliği sistemini bozma girişimlerine rağmen Türkiye ve Rusya, karşılıklık çıkara dayalı ortaklığı genişletip derinleştirerek yapıcı ve pragmatik bir yaklaşım sergiliyor" dedi.

'Libya konusundaki ortak açıklama büyük önem taşıyor'

Rusya ve Türkiye'nin geniş yelpazeli işbirliğinde hem fikir olduğunu, bölgesel güvenlik konularında ortak yaklaşımlar bulduğunu ve terörle mücadele alanında işbirliği yaptığını kaydeden Jeleznyak, iki liderin Libya konusunda kabul ettiği ortak açıklamanın büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Rus vekil şu ifadeleri kullandı:

"İki liderin Libya'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün BM himayesi altında korunduğu bir siyasi çözümün alternatifsiz olduğuna dair ortak tutum sergiledikleri Libya açıklaması, uluslararası toplum için önemli bir sinyal oldu. Bu, Rusya ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya katkı sunmayı, gerilim coğrafyasının genişlemesini önlemeyi sürdürmeyi amaçladıklarını ve dış güçlerin Libya'da devletin yeniden tesis edilmesini önleme girişimlerine birlikte karşı koymaya hazır olduklarını ortaya koydu."

Jeleznyak, "Rusya ile Türkiye arasındaki ikili temasların yoğunluğu ve etkinliği, ABD'nin ardı arkası kesilmeyen Rus-Türk ilişkilerine nifak sokma ve yaptırımlarla korkutma girişimlerine rağmen, ülkelerimizin ikili işbirliğini geliştirmeye duydukları ilginin son derece yüksek olduğunun kanıtı" diye ekledi.