Demirtaş'ın öykülerinden oluşan okuma tiyatrosunda sürpriz buluşma

Sanatçı Jülide Kural’ın, Selahattin Demirtaş’ın öykülerinden oluşan okuma tiyatrosunu Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu ile birlikte izleyecek.

Sanatçı Jülide Kural, eski HDP Eş Genel Başkanı ve üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabının öykülerini okuma tiyatrosu olarak sahneleyecek. Oyun, İstanbul’da, 11 Ocak Cumartesi günü saat 19:00’da Kenter Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşacak.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu da oyuna davet etti. Üçlü, yarın oyunu birlikte izleyecek.

Bu üç isim ilk kez 16 Ağustos 2019’da Selvi Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine İstanbul Bakırköy’de bir restoranda bir araya gelmişti. Başak Demirtaş’ın doğum günü nedeniyle pasta kesilen buluşmaya, Demirtaş’ın avukatlığını da üstlenen kız kardeşi Aygül Demirtaş da katılmıştı.

Kutuplaştırma çabalarına karşı dayanışma amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen o buluşma için Başak Demirtaş şöyle demişti:

“Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların, yaşanılan zorlukların, dayanışmanın büyütülerek aşılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi Hanım’a ve Dilek Hanım’a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum”

Selvi Kılıçdaroğlu, “Derin bir kutuplaşma var, bu kutuplaşmanın giderilmesi için daha fazla gayret sarf etmek gerektiğini düşünüyoruz… Selahattin Bey(Demirtaş)’i insan olarak çok seviyorum. Kendisiyle hiçbir zaman yüz yüze gelmedim ama hep yüreğimiz kendisiyle” açıklamasını yapmıştı.

Dilek İmamoğlu da “Bu buluşmaların, kimi zaman toplumu da rahatsız eden siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım.” ifadesini kullanmıştı.