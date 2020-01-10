Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesiyle tanker çarpıştı: 3 kişi kayıp

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken 3 balıkçı aranıyor.

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen tanker bir balıkçı teknesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı 3 kişi kayıp.