Berfin'den Erdoğan'a teşekkür

Hatay'da Berfin Özek'in yüzüne asitli saldırıyı gerçekleştiren sanığa verilen cezanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeterli bulunmaması Berfin ve ailesinin yüzünü güldürdü. Berfin, "Umudum kırılmıştı ama Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" dedi.

İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını yeterli bulmayarak, yargıya "Vicdanınızın sesini dinleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Berfin ve ailesinin yüreğine su serpti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Berfin Özek, "Umudum kırılmıştı ama Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra çok mutlu oldum. Beni kızı yerine koyduğu için çok mutluyum. Vicdanınızın sesini dinleyin demiş o kadar doğru bir karar ki bu herkes elini vicdanına koysun öyle karar versin. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" dedi.

Anne Zeynep ve baba Yaşar Özek de Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederken, tek isteklerinin adaletin yerini bulması olduğunu söyledi.

Sanık avukatı Mehtap Sert ise düzenlediği basın toplantısında sanığa verilen cezanın 12 yıl adam yaralamadan 18 ay ise asit bulundurmaktan verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu ceza bizleri ve Berfin'i tatmin etmedi ve karara itiraz etmeye karar verdik. Sağlık Bakanı'ndan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Berfin'in yanında oldukları açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklamaların Berfin ile ilgili kısmını anlamlı buluyoruz ve kadına şiddetle mücadele anlamında Cumhurbaşkanı'nın bu samimiyetini devam ettirmesini ve gerekli şeylerin yapılması için ön ayak olmasını diliyoruz."

Dün , Beştepe'de engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşan Erdoğan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza ile ilgili şunları söylemişti:

"Bir namussuz bir alçak meşru olmayan bir yaşamla maalesef bir kıza onunla beraber yaşıyor neyse ait veya kezzap yüzüne atıyor ve tabii bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza ortalama 13 yıl. Ben soruşturuyorum, bana verilen cevap şu; kanunun diyorlar en yüksek oranı bu. şimdi ben de diyorum ki bunu da bizim getirdiğimizi söylüyorlar. Ben de diyorum ki arkadaşlar siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz. Ben kanundan bahsetmiyorum ben haktan bahsediyorum hukuktan adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı hukuku arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa orada bu olayı nasıl değerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir hak olur mu böyle bir adalet olur mu buna bakacaksın. Buradan tüm yargı dünyasına sesleniyorum bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınıza kulak verin. Her zaman söylüyorum benim yolum kanun hukuk yolu değil hukuk yoludur."