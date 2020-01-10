MHP'li Akçay: Kırkından sonra evlenmenin tadı tuzu olmaz

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Gençlerin ekonomik imkanlarını, hayat şartlarını bir an önce sağlayarak erken evlenmelerinde fayda var. Erken yaşta evlenmek de hayatın bir hakikatidir. Kırkından sonra evlenmenin de tadı tuzu olmaz" dedi.

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Burada gazetecilerin 'FETÖ’nün siyasi ayağı' tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Akçay, "Sayın Genel Başkanımız FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadele konusunda adım atılması, ilerlemenin sağlanması gerektiğini ifade etti, ses hemen CHP'den geldi" dedi.

CHP Grup Başkanvekili'ın 'TBMM'de araştırma komisyon kuralım' teklifi yaptığını anımsatan Akçay, şunları söyledi:

"Bu, bizim açımızdan çok komik bir öneri ve teklif. Biliyorsunuz, 15 Temmuz 2016'dan sonra TBMM'de bu konuyu araştırmak için komisyon kuruldu. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler bu komisyona katıldı. Ancak ortada rapor yok. Acaba CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini komisyona havale ederek sümen altına mı atmak istiyor, meseleyi polemik içinde boğdurup mundar etmek mi istiyor? CHP önce kendi içinde FETÖ komisyonu kurarak başlasın bu işe. Çünkü CHP'li bazı eski yöneticiler, milletvekillerinin, bu konuda CHP yönetimine ve Genel Başkanına yönelik ciddi ithamları oldu. Mesela eski milletvekilleri Yılmaz Ateş, Yıldıray Sapan'ın açıklamaları oldu. Urla belediye başkanları FETÖ'den tutuklandı. Yılmaz Ateş'i CHP'den ihraç eden CHP yönetimi acaba Urla belediye başkanı için ne yaptı? CHP önce kendine bir baksın. Bu konuda tutarlı politikalar izlesin."

'Erken yaşta evlenmek de hayatın bir hakikati'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, evlilik dışı ilişkiler ve evlilik yaşına ilişkin değerlendirmelerinin anımsatılması üzerine Akçay, "Gençlerin ekonomik imkanlarını, hayat şartlarını bir an önce sağlayarak erken evlenmelerinde fayda var. Erken yaşta evlenmek de hayatın bir hakikatidir. Kırkından sonra evlenmenin de tadı tuzu olmaz" dedi.