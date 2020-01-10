MSB: İdlib'de 'ateşkes uygulaması' başlatılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava / kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır.

Bu kapsamda; 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır."

Dün, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi’nde Moskova saatiyle 14.00’te (TSİ ile aynı) ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

