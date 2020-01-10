İstanbul Ekonomi Araştırma: Halkın yüzde 58’i ‘Libya’ya asker gönderilmesin’ dedi

Araştırma şirketinin ‘Türkiye raporu’ kapsamında 12 kentte 1537 kişiyle görüşerek hazırladığı anket çalışması internet sitesinde yayınlandı.

Buna göre, “Sizce Libya’ya asker gönderilmeli mi” sorusunu yanıtlayanlatın yüzde 34’ü “Evet” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 58’i “Gönderilmemeli” derken, yüzde 8’i fikrinin olmadığını dile getirdi.

‘Arabulucu olunmalı’

Ankete katılanlara, “Türkiye’nin dış ilişkileriyle ilgili hangi ifadeye katılırsınız” diye de soruldu.

Katılımcıların yüzde 15’i, Türkiye’nin ülkedeki çatışmalarda taraf seçerek, askeri ve siyasi destek vermesi gerektiğini savundu.

Yüzde 75’lik kesim ise Türkiye’nin taraf seçmemesi gerektiğini belirterek arabuluculuk yapılmasını istedi. Yüzde 10 ise fikrinin olmadığını kaydetti.

Türkiye, iç karışıklığın sürdüğü Libya’da uluslararası toplumun tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek veriyor. Bu kapsamda şimdiye dek Libya’ya hükümet güçlerine eğitim amacıyla 35 asker gönderildi.