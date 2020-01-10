Batman’daki IŞİD operasyonunda 13 tutuklama

Batman'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen 'şafak' operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Batman il sorumlusunun da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 30 Aralık 2019'da IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan aralarında Batman il sorumlusu M.D'nin de olduğu 22 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.