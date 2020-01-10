Halk TV satıldı: Yeni sahibi iş insanı Cafer Mahiroğlu oldu

Halk TV'nin satışına ilişkin tartışmalara son nokta konuldu. Deniz Baykal'ın sahibi olduğu Halk TV, İngiltere'de yaşayan iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldı.

Mahiroğlu'nun ayrıca İstanbul Halkalı'ya taşınacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Deniz Baykal ve Cafer Mahiroğlu'nun Halk TV'nin satışı konusunda protokol anlaşmasına vardığı iddia edilmiş ve "Halk TV satılıyor mu?" tartışmaları alevlenmişti.

Ardından bir youtube kanalına konuk olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, "Kanalın satışıyla ilgili şu an herhangi bir durum söz konusu değil, satılmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'nin satışına ilişkin CHP içerisinde birçok ismin karıştığı tartışmalar yaşanmıştı. Sürecin sonunda ise Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu'na satıldığı kesinleşti.