Alışverişi ucuza getirmek için market market dolaşanların sayısı arttı

Nielsen tarafından yapılan araştırmaya göre, alışverişini ucuza getirmek için market market dolaşanların oranı yüzde 72'den yüzde 87'ye çıktı.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, her 10 tüketiciden 9'u fiyat araştırması yaparak marketlere girmeye başladı.

Alışverişini ucuza getirmek için market market dolaşanların oranı yüzde 72'den yüzde 87'ye çıkarken, Nielsen tarafından yapılan araştırma, market alışverişleri için kısıtlı bir bütçeye sahip olan tüketici oranının son 1 yılda yüzde 73'ten yüzde 88'e yükseldiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 74'ü alışverişlerinde ulusal markalı ürünlerin fiyatlarını “private label” (PL) diye bilinen market markalı ürünlerle karşılaştırıyor. Bu ürünlerin satış hacmi 60 milyar TL'ye ulaştı.

'Fiyat odaklı alışveriş profiline geçildi'

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer, tüketicinin artık fiyat odaklı bir alışveriş profiline geçtiğine işaret ederek, 10 tüketicinin 9'unun fiyat araştırması yaparak alışveriş yaptığını ve ucuz ürünleri denemeye eğilim gösterdiğini vurguladı. 2019'da raflardaki market markalı ürünlerin toplam satışlardan aldığı payın yüzde 30 büyüme kaydettiğini dile getiren Özer, özellikle çocuk bezi, kağıt grubu, süt ve yağ grubunda market markalı ürünlerin daha fazla tercih edilmeye başlandığını dile getirdi.