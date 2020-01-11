Eczacılar birliği: 120’ye yakın ilaç piyasada bulunmuyor, sıkıntı şubatta artacak

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, Çolak hemen hemen her gruptan bir iki ilaçta tedarik sorunu olduğunu, bunun şubat ayında daha da artacağını ifade etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, milli gelire oranla en az sağlık harcamasının yüzde 4.2’lik oranla Türkiye’de yapıldığını kaydeden Çolak, “2019’un ilk dokuz ayında 293 milyon 238 bin adet reçete karşılandı. En çok satılan kalemler ağrı kesiciler ve metabolizma hastalıklarında kullanılan ilaçlar oldu” dedi.