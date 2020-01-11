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13:46 11 Ocak 2020
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    Ankara'da kömür ve yiyecek dağıtımı devri kapanıyor: Nakit yardım yapılacak

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    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi, yardım amaçlı kömür ya da yiyecek dağıtımı uygulamasına son verip yardımları nakit olarak yapacak.

    Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Ankara Büyükkşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

    Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 185 bin kişiye yardım, kömür ya da yiyecek dağıtımı yaptığını bunun 25 bin kadarının Suriyeli olduğunu söyledi.

    Kartlı sisteme geçiş ile, yardım alanlara toplam 140 bin kart dağıtılacağını açıklayan Yavaş, “Suriyelileri ve uzak köylerde oturup, kartı kullanamayacak durumdaki kişileri kart sisteminin dışında bırakıp, onlara yine yardımları eski yöntemle dağıtacağız. 140 bin kişiye ise belediye yardımlarını dağıtacağımız kartla yapacağız” dedi.

    Kartla nakit yardım sistemi üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yavaş, belediyenin yardım kartı sahiplerine verilecek yardımın ise, Ankara Büyükşehir'in gelirlerine göre belirleneceğini söyledi.

    Başlangıç olarak 140 bin kişinin 70'er bin kişilik iki gruba ayrılacağını, bir ay bir gruba, diğer ay ikinci gruba kart aracılığıyla nakdi yardım yapılacağını anlatan Yavaş, “Bunun sistemini önümüzdeki günlerde kararlaştıracağız. Başlangıçta 70 bin kişiye bir ay, 70 bin kişiye diğer ay olmak üzere, birer ay arayla yardım yapmayı planlıyoruz. Ancak Belediyenin gelirlerine göre, belki de bu 140 bin kişiye her ay yardım da yapabiliriz” diye konuştu.

    Yavaş, EGO şoförlerini izlemeye alıyor

    Yavaş'ın bir başka projesi ise, Belediye'de en çok şikayet aldıkları EGO otobüs şoförleri konusunda; vatandaşın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik şikayet ve önerilerinin alındığı “mavi masanın” mobil uygulamasının telefonunda yüklü olduğunu kaydeden Yavaş, bunu gazetecilerle de paylaştı.

    Her gün mavi masaya vatandaştan gelen öneri ve şikayetleri bizzat izlediğini söyleyen Yavaş, “Şikayetlerin yüzde 90'ı EGO otobüs şoförlerinin hal ve tavırlarından dolayı geliyor. Şimdi yeni bir mobil uygulama ile, vatandaşın anlık olarak EGO otobüslerinde yaşadıkları sıkıntıları belediyeye bildirebilecekleri bir mobil uygulama üzerinde çalışıyoruz. Otobüs şoföründen herhangi bir şikayet bu mobil uygulama üzerinden belediyeye ulaştığında, anında müdahale edilecek. O otobüs şoförü daha seferini tamamlamadan ara duraklardan birinde otobüsten indirilecek, yeni bir şoförle değiştirilecek” dedi.

    En az 50 imar dosyası Savcılığa gönderilecek

    Yavaş, kendisinden önceki dönemlere ait en az 50 imar-rant yolsuzluk dosyasının hazır olduğunu, bunların kısa sürede savcılığa verileceğini de söyledi. Dosyalarının bir kısmının FETÖ bağlantılı olduğunu, bir kısmının da geçmiş döneme ait imar yolsuzluk ve rant ihbarlarını kapsadığını kaydeden Yavaş, hala bazı ihbarların incelenmesinin de sürdüğünü söyledi.

    'Gerekli düzenlemeyi yapmazlarsa TOGO Kuleleri'ni yıkarız'

    Yavaş, kendisini eski ATO Başkanı Sinan Aygün'le karşı karşıya getiren TOGO kuleleri konusunda da konuştu. Togo kulelerinin olduğu bölgede daha yeni hükümetin bir arsa sattığını, buna 12 kat bina izni verildiğini anlatan Yavaş, TOGO kulelerinin de bu seviyede olması gerektiğini vurguladı ve “Eğer Belediye'nin istediği düzeye getirmezler, gerekli düzenlemeleri yapmazlarsa, o kuleleri yıkarız” diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Sinan Aygün, FETÖ, Ankara, Kömür yardımı, Kömür, Mansur Yavaş
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