Ulaştırma Bakanı Turhan: Kanal İstanbul, diğer projeler gibi rant projesidir

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un diğer projeler gibi kar amacı taşıdığını belirterek "Evet yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir. Bu ülkeye gelir getirici amaçlı. Rant ne demektir, kar demektir" değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili protokolden çekildiklerini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun buna yetkisi olmadığını söyledi ve ‘rant projesi’ eleştirilerine “Evet, yaptığımız bütün projeler rant projesidir. Rant kar demektir, gelir getirecek tüm projeler rant projesidir” diyerek yanıt verdi.

Bakan Turhan, özel bir televizyon kanalında Kanal İstanbul ile ilgili konuşurken, projeye ilk kazmanın bu yıl vurulacağını ifade etti. Turhan, projenin, İBB’nin zamanındaki Meclis’inden geçtiğini hatırlatarak, İBB Başkanı İmamoğlu için, “Buna tek başına karar veremez ve yargıdan döndü. Senin bu protokolden geriye çekme yetkin yok. Belediye Meclisi’i kararı çıkarman lazım. Çoğunluğu yok. Biz devletiz İstanbul’daki bir belediye başkanı bir devlet projesini durdurmak gibi bir hakkı yetkisi yoktur. Buna devletin hükümetin yetkili organları karar verir. Faturasını da belediyeye göndeririz. Hukuk ölçüsü içerisinde öder ödemez ona da hukuk kararını verir. Hedefimiz 2026’da hayata geçirmek” ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul projesinin bir rant projesi olduğunu iddia edenlerin, projenin rantından kendilerinin faydalanacağını ifade eden Turhan, “Evet yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir. Bu ülkeye gelir getirici amaçlı. Rant ne demektir, kar demektir. Biz projelerimizin fizibilitesinde rantabilitesine bakıyoruz. Karlı olmayan bir projeyi niye yapalım” diye konuştu.